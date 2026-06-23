飛機上猥褻女乘客 長島男判監6個月

搭飛機示意圖；非新聞當事人。（取自123RF）

長島 大頸(Great Neck)居民凱科夫(Uriel Kaykov)因在飛往紐約甘迺迪國際機場(JFK)的班機上猥褻一名女性乘客，23日被聯邦法官判處六個月監禁。

根據聯邦法院紀錄，現年36歲的凱科夫原被控「美國特殊航空管轄區內的性接觸罪」及「美國特殊航空管轄區內攻擊罪」。案件源於2022年6月15日一架由亞利桑納州 鳳凰城飛往紐約的達美航空 (Delta Air Lines)班機。就在原定開庭前三天，即2025年8月21日，凱科夫承認其中較輕的一項輕罪攻擊罪名。

檢方指出，受害女子當時26歲，剛參加完一場活動，搭乘夜間航班返回紐約。飛機起飛後，她在座位上睡著，期間曾因感到「不太對勁」而醒來，但一時無法判斷原因。之後她前往洗手間，返回座位後再度入睡。

根據檢方提交的量刑備忘錄，女子第二次醒來時，發現凱科夫正隔著衣物觸摸她的身體敏感部位。她隨即向空服員報告事件，並被安排移至機艙其他座位。

受害人在提交給法院的影響陳述書中表示，事件發生後數年來，她持續受到噩夢困擾，反覆回想當時情景，並失去對他人的信任感。

她表示，自己已不再像過去那樣帶著安全感生活，對許多曾經不會擔心的情況也開始提高警覺。

聯邦檢察官在量刑建議中指出，近十多年來，美國航空公司機上性侵案件有不斷上升趨勢，令人擔憂，因此有必要透過監禁刑罰發揮嚇阻作用。

檢方表示，每天有數百萬名陌生人擠在商業客機上，許多航班與本案情況相似—深夜飛行、機艙昏暗，且身處高空難以及時獲得協助。檢方認為，只有嚴肅的刑事處罰，才能讓社會大眾了解類似行為必須付出沉重代價。

檢方建議判處三至六個月監禁，法官最終採納最高建議刑度，判監六個月。

長島大頸居民凱科夫因在飛往紐約的班機上猥褻女乘客，遭聯邦法院判監六個月。圖為大頸街景。(本報檔案照)