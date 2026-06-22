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紐約市2026年初選明投票 國會議員參選人最後衝刺

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
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紐約市長曼達尼(右二)與聯邦參議員桑德斯(左三)18日在布碌崙為他們力挺的三名國...
紐約市長曼達尼(右二)與聯邦參議員桑德斯(左三)18日在布碌崙為他們力挺的三名國會議員參選人站台。(美聯社)

紐約市2026年初選23日投票，紐約州的國會議員參選人和地方民代參選人22日利用初選前最後一個完整的競選日，向選民闡述他們的政見。此次初選中，勢頭強勁的進步派左翼力量正向建制派民主黨人發起挑戰。

這些選戰已成為衡量進步派市長曼達尼(Zohran Mamdani)政治影響力的風向標，考驗這位年輕的民主社會主義者能否利用去年激起的民眾熱情，重塑該市的國會代表陣容。

曼達尼一直不遺餘力地為自己支持的三位國會眾院民主黨參選人造勢，不僅利用他的人氣在多部競選宣傳片中亮相，還在選前最後關頭與聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)共同舉辦集會，為他力挺的參選人造勢。

曼達尼說，「過去的政黨無法引領我們走向未來。我們需要一個硬起來的民主黨」。

在另一場備受矚目的選戰中，前總統約翰·F·甘迺迪(John F.Kennedy)33歲的外孫傑克·史洛斯柏格(Jack Schlossberg)希望憑藉家族背景和在社交媒體上的巨大影響力，贏得代表曼哈頓部分地區的國會議員席位。

但這位甘迺迪家族後人正面臨著強勁對手的挑戰：其中包括州眾議員亞歷克斯·博雷斯(Alex Bores)，他因提出監管人工智慧的議案，捲入了矽谷巨頭間的資金戰；州眾議員邁卡·拉舍爾(Micah Lasher)，他擁有豐富的紐約政務經驗，並獲得許多民主黨領袖的支持。此外，批判川普總不遺餘力的律師喬治·康威(George Conway)也加入戰局。

曼達尼未在這一選區表態支持任何參選人。他主要聚焦三場國會大選，其中包括兩場涉及處境艱難的現任議員的競選。民主社會主義者切瓦利爾(Darializa Avila Chevalier)得到了曼達尼支持，挑戰現任聯邦眾議員艾斯派亞(Adriano Espaillat)。艾斯派亞是首位當選國會議員的多明尼加裔美國人，其選區涵蓋曼哈頓北部及布朗士部分地區。前紐約市主計長蘭德(Brad Lander)在試圖擊敗同為民主黨人的聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)時，獲得了曼達尼背書。

馬達尼還支持瓦爾迪茲(Claire Valdez)與布碌崙(布魯克林)區區長雷諾索(Antonio Reynoso)競逐另一個國會議員席位。雷諾索和瓦爾迪茲雖然都是進步派，但瓦爾迪茲將自己定位為曼達尼在華盛頓的潛在盟友。

精華 FAQ

  • 此次初選的焦點，是勢頭強勁的進步派左翼力量，向長期掌握地方政治資源的建制派民主黨人發起挑戰，國會席次因此成為雙方角力戰場。

  • 曼達尼不僅以市長身分替三位國會參選人造勢，還透過宣傳片與桑德斯同台集會，藉此放大進步派聲勢，也測試自己對選戰與選民動員的影響力。

  • 甘迺迪外孫史洛斯柏格是焦點人物之一，但他面對州眾議員博雷斯、拉舍爾與律師康威等強敵。這場選戰同時牽動家族光環、地方資歷與民主黨內競爭。

紐約市 投票 曼達尼

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