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維京人「接管」紐約？挪威球迷「划船攻占」時報廣場

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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挪威足球迷湧入曼哈頓。（路透）
挪威足球迷湧入曼哈頓。（路透）

據紐約時報報導，維京人已經「接管」紐約市。

挪威足球迷湧入曼哈頓，為周一晚間在紐約新澤西體育場舉行的「挪威對塞內加爾」小組賽做準備。整座城市在短時間內被紅色與深藍色的人潮佔據，彷彿進入一場屬於北歐的節慶。

在某個時刻，時代廣場被一片紅藍交織的球迷海洋「佔領」。他們高舉雙手，齊聲吶喊，並以標誌性的「維京划船」動作慶祝，為挪威隊的第二場小組賽造勢。

挪威國家足球隊球迷聚集在時代廣場的紅色階梯上，營造出濃厚的世界盃氛圍。身穿紅衣、揮舞國旗的球迷在這座曼哈頓地標齊聲歡呼，以傳統划船慶祝動作點燃現場氣氛。

連新澤西魔鬼隊（NHL新澤西魔鬼隊）的吉祥物「NJ Devil」也加入其中，跟著球迷一起做出划船動作，融入這片紅色浪潮之中。

挪威球迷以獨特而高能量的慶祝方式聞名。他們曾在手扶梯上集體「划船」，也曾以近乎「維京遠征」般的方式湧入球場入口，甚至把這種慶祝動作帶進紐約地鐵系統，形成獨特的球迷文化現象。

這種慶祝方式如今已擴展至全球，甚至傳回挪威本土。據報導，挪威國會議員曾短暫暫停會議，在奧斯陸同步進行「維京划船」口號與動作，場面相當罕見。

本屆世界盃上，挪威國家足球隊的表現同樣受到高度關注。這不僅因為他們在場外掀起的熱潮，也因為他們在場上的強勢表現，小組賽首戰以4比1擊敗伊拉克，並迎來睽違28年的世界盃亮相。

球隊核心前鋒哈蘭德（Erling Haaland）在首戰梅開二度，展現強大火力。賽後，他與女友一同低調在紐約觀光，包括造訪曼哈頓下城著名的Katz’s Deli。

在結束與塞內加爾的第二場小組賽後，挪威隊將返回波士頓，於周五迎戰法國隊，進行最後一場小組賽。

截至周一上午，挪威與法國在I組並列領先，小組出線形勢依然激烈。

精華 FAQ

  • 他們聚集在時代廣場紅色階梯與周邊區域，高舉國旗並齊聲吶喊，還一起做出標誌性的維京划船動作，讓現場彷彿成為挪威主場。

  • 因為這種划船式慶祝極具辨識度，曾在地鐵、球場入口與公共場合大量出現，如今連紐約市中心都被他們帶動成一場全球矚目的球迷文化秀。

  • 挪威首戰以4比1擊敗伊拉克，結束多年等待後重返世界盃舞台。哈蘭德梅開二度成為焦點，接著他們將再戰法國，爭取晉級優勢。

挪威 時報廣場 曼哈頓 世界盃

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