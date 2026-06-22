世界盃比賽日紐約面臨暴風雨考驗 曼達尼喊盡早出發

挪威對塞內加爾的世界盃比賽6月22日晚7時在紐約/新澤西球場舉行，但比賽期間紐約恐將出現暴雨、強風、洪水等極端天氣。市長曼達尼呼籲球迷盡量搭乘公共交通、並提前出發，以避免交通延誤。圖為世界盃期間進入紐約賓州車站準備前往賽場看球的球迷。(記者許君達╱攝影)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)22日下午發布公共提示：當日下午起紐約地區將可能出現劇烈暴風雨天氣，前往新州觀看世界盃 比賽的球迷須做好防雨準備，並提早出發，以備很可能出現的嚴重交通壅堵。

根據天氣預報，紐約地區從22日午後至23日上午之間，將出現暴雨、洪水、強風和強烈離岸流等極端天氣，而挪威對戰塞內加爾的世界盃比賽則將於當晚7時在紐約/新澤西球場開球。目前世界盃官方並無比賽改期的計畫，因而數萬名觀賽者將面臨在極端天氣下長距離移動的境況。

曼達尼建議觀賽者和晚間通勤者做好旅程延誤的心理準備，並至少提前四至五小時啟程。他表示，鑑於世界盃運輸和常規通勤與惡劣天氣疊加的情況，出行應盡量選擇公共交通，同時避免駕車或騎車穿越積水路段，以免發生危險。目前，從紐約市內往返賽場的20元廉價巴士票已售罄，尚未購票的觀賽者只能前往曼哈頓賓州車站(Penn Station)搭乘新澤西通勤火車，而且火車的換乘和安檢將有一部分在室內車站進行，在大雨天氣中舒適性較高。由於賽場的案件要求，入場手提行李必須透明且符合體積要求，如需防雨，盡量攜帶透明雨衣而非雨傘。

此外，曼達尼還提示紐約市民和到訪球迷不要錯過世界盃期間的「五區勝利者特餐」(Five Borough Winners Special)活動。即日起至7月19日，紐約市超過900家參與該活動的餐廳將推出固定價格26元的堂食套餐，套餐內容通常包含菜餚和飲品，詳情查詢https://reurl.cc/X2d7ag。

曼達尼特別提示，從紐約市往返賽場的20元低價巴士票已售罄，尚未買票的觀賽者只能搭乘新澤西通勤火車，往返票價98元。(記者許君達╱攝影)