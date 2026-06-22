暴風雨將至…世界盃球迷禁帶傘 紐約恐陷通勤球賽雙災難

大都會人壽體育場（MetLife Stadium）。（路透）

據紐約郵報報導，紐約市 預計於周一遭遇暴雨與強風侵襲，恐讓原本已因當晚在大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的世界盃 比賽而混亂的通勤狀況進一步惡化。

對足球球迷而言，觀賽體驗也可能大打折扣，值得注意的是，雨傘被禁止攜帶進入位於新澤西州的體育場。

當局已對都會區發布嚴重山洪警報與旅行警示，預計風暴將於下午約2點開始影響地區，並持續至夜間，屆時挪威 與塞內加爾將在大都會人壽體育場對決。

官員指出，紐約市部分地區今日降雨量可能高達4英吋。「大蘋果」局部地區甚至可能在短時間內達到這一累積雨量。

根據紐約市緊急事務管理局（NYC Office of Emergency Management），此次惡劣天氣可能帶來最高時速50英里的陣風，並在最強降雨帶中以每小時約2英吋的驚人強度，累積降下最多4英吋雨量。

預計全市整體降雨量將達0.75至2英吋。當局警告，強降雨可能導致道路、地下道及地下室出現嚴重突發性淹水。

傍晚通勤者，特別是前往觀看晚上8點開球世界盃比賽的球迷應提前做好準備。AccuWeather高級氣象學家艾瑞克森（Carl Erickson）表示，預計將出現交通延誤。

最強風暴預計集中在晚上7點至10點之間。

根據今日美國報導，若比賽場地8英里範圍內出現閃電，FIFA官員將強制暫停比賽30分鐘，且每次新增閃電都將重新計時。

風暴與賽事時間重疊，可能對晚間通勤造成顯著影響。

據NJ Transit表示，從賓州車站（Penn Station）出發的列車將在下午3點20至7點01之間，優先服務前往球賽的乘客。僅持有比賽門票者可於新澤西州Secaucus下車。

一般旅客則需改搭PATH捷運，從曼哈頓33街車站前往新澤西州霍博肯或紐瓦克賓州車站。

紐約市方面表示，自周四起已開始為此次風暴做準備，包括清理排水系統與檢查易淹水地區。

市政府指出，「倒木處理小組」已進入待命狀態，拖吊車隊也將隨時準備協助處理因淹水受困的車輛。

預計白天氣溫仍相對溫和，最高約在華氏70多度。氣象預報顯示，周二天氣將轉為較為乾燥穩定。