我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／象牙海岸大爆冷 上半場結束1:0領先德國

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

圖輯／布碌崙康尼島美人魚遊行 力抗財務困難民眾力挺

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
眾多參與者裝扮成與海洋相關的精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。(記者馬璿／攝...
眾多參與者裝扮成與海洋相關的精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。(記者馬璿／攝影)

紐約布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)著名的美人魚遊行今年迎來第44周年，在成功克服財務危機後，20日下午遊行隊伍與預計近5000位參與民眾透過裝扮、歡呼與音樂舞蹈等方式，一同慶祝夏日慶典的到來。

本屆美人魚遊行將在20日下午1時起，沿衝浪大道(Surf Avenue)，從西21街出發向東行至西10街，再轉入Boardwalk，最後在越野賽馬廣場(Steeplechase Plaza)畫下句點。遊行的開始由美人魚國王馬林(Jesse Malin)與王后與瓊斯(Rickie Lee Jones)領航，率領一支由各式海洋生物組成的璀璨遊行隊伍。當日近1時起現場便以匯集大批民眾沿著圍欄欣賞，更有眾多參與者裝扮成海盜、龍蝦、美人魚等精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。

而6月也恰逢「驕傲月」，眾多與會者與LGBTQ+團體與支持者在花車與裝扮中融入彩虹元素，呈現多元與包容的精神。隨著紐約尼克隊日前的奪冠遊行，也有不少人穿上與尼克隊有關的服飾，以歡慶紐約本月的眾多喜事。

華裔與會者Vicko與媽媽謝女士、阿姨英女士一同來參與，除Vicko外兩位皆是首次參加。Vicko表示，自己雖然不常來康尼島，但知道作為海灘的康尼島有獨特的熱情，不過實際前來發現現場比預想之外的更加熱鬧，每個人也都很用心打扮，讓她大感驚奇。

而住在康州的Melody則是提前三小時便開始打扮，並特意從康州前來參加。曾參與過一次的她看見所有與會者的創意，讓她更加嚮往能加入此行列。「他們腦洞大開的設計給人很多靈感，這個氛圍同樣很歡快，是紐約市很標誌性的活動。」她也提到，美人魚遊行與亞洲文化相去甚遠，多元又大膽的風格讓熱愛生活的她大開眼界。

這項自1983年創辦、由非營利組織「美國康尼島」(Coney Island USA)主辦的年度盛典，是紐約客正式迎接夏天的重要指標之一。活動由前藝術總監Dick Zigun發起，每年皆吸引數以萬計的遊客齊聚康尼島，欣賞這場融合神話、藝術與歡樂的夏日視覺盛宴。雖今年曾因財務困難一度陷入停辦危機，但在布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)以及贊助商紐約動漫展(New York Comic Con)的資金挹注下，未來將成功續辦。

布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)著名的美人魚遊行今年迎來第4...
布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)著名的美人魚遊行今年迎來第44周年。(記者馬璿／攝影)

自1983年創辦、由非營利組織「美國康尼島」(Coney Island USA)...
自1983年創辦、由非營利組織「美國康尼島」(Coney Island USA)主辦的美人魚遊行，是紐約客正式迎接夏天的重要指標之一。(記者馬璿／攝影)

眾多參與者裝扮成與海洋相關的精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。(記者馬璿／攝...
眾多參與者裝扮成與海洋相關的精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。(記者馬璿／攝影)

遊行的開始由主辦方與美人魚國王馬林(Jesse Malin，圖右)與王后與瓊斯(...
遊行的開始由主辦方與美人魚國王馬林(Jesse Malin，圖右)與王后與瓊斯(Rickie Lee Jones，圖左)領航。(記者馬璿／攝影)

自1983年創辦、由非營利組織「美國康尼島」(Coney Island USA)...
自1983年創辦、由非營利組織「美國康尼島」(Coney Island USA)主辦的美人魚遊行，是紐約客正式迎接夏天的重要指標之一。(記者馬璿／攝影)

本屆美人魚遊行預計有超過5000人參與，民眾在遊行隊伍經過時以歡呼聲歡迎。(記者...
本屆美人魚遊行預計有超過5000人參與，民眾在遊行隊伍經過時以歡呼聲歡迎。(記者馬璿／攝影)

華裔與會者Vicko(圖右)與媽媽謝女士(圖左)、阿姨英女士一同來參與，對現場的...
華裔與會者Vicko(圖右)與媽媽謝女士(圖左)、阿姨英女士一同來參與，對現場的與會者裝扮大感驚奇。(記者馬璿／攝影)

眾多參與者裝扮成與海洋相關的精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。(記者馬璿／攝...
眾多參與者裝扮成與海洋相關的精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。(記者馬璿／攝影)

除參與遊行的報名者之外，眾多參與者也用心裝扮。(記者馬璿／攝影)
除參與遊行的報名者之外，眾多參與者也用心裝扮。(記者馬璿／攝影)

從康州來參加的Melody提前三小時梳妝打扮，並對現場參與者的創意大感驚奇。(記...
從康州來參加的Melody提前三小時梳妝打扮，並對現場參與者的創意大感驚奇。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 因為這場已舉辦44年的夏日盛典曾面臨財務困難，差點停辦，最後在布碌崙區長與紐約動漫展等資金支持下得以續辦，因此格外受到關注。

  • 遊行自衝浪大道西21街出發，行至西10街後轉入Boardwalk，終點在Steeplechase Plaza；由美人魚國王Jesse Malin與王后Rickie Lee Jones領航。

  • 許多參與者穿上海盜、龍蝦、美人魚等創意裝扮，LGBTQ+團體也融入彩虹元素；另有民眾穿上尼克隊服飾，共同營造熱鬧、包容又充滿紐約特色的氛圍。

布碌崙 康尼島 布魯克林

上一則

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

下一則

紐約熱浪年奪500命 近半死者無冷氣 市府推補助免費申領
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙驕傲月遊行 逾3000人參與 區長等官員共襄盛舉

布碌崙驕傲月遊行 逾3000人參與 區長等官員共襄盛舉
尼克隊遊行甜茶、班史提勒都來了 球迷爬樹、爬路燈卡位追星

尼克隊遊行甜茶、班史提勒都來了 球迷爬樹、爬路燈卡位追星
NBA／尼克封王18日隊史首次彩帶遊行 球迷應早規畫

NBA／尼克封王18日隊史首次彩帶遊行 球迷應早規畫
尼克奪冠遊行200萬人嗨翻紐約 百老匯大道染上藍橙色

尼克奪冠遊行200萬人嗨翻紐約 百老匯大道染上藍橙色

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18
全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。(美聯社)

哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試

2026-06-14 12:40

超人氣

更多 >
世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌
秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國
58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線
世界盃19日看點╱巴西退無可退 海地並非任人宰割的「軟柿子」

世界盃19日看點╱巴西退無可退 海地並非任人宰割的「軟柿子」
不只買菜 好市多成退休族省錢神器 4招節約醫療開銷

不只買菜 好市多成退休族省錢神器 4招節約醫療開銷