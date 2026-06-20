圖輯／布碌崙康尼島美人魚遊行 力抗財務困難民眾力挺
紐約布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)著名的美人魚遊行今年迎來第44周年，在成功克服財務危機後，20日下午遊行隊伍與預計近5000位參與民眾透過裝扮、歡呼與音樂舞蹈等方式，一同慶祝夏日慶典的到來。
本屆美人魚遊行將在20日下午1時起，沿衝浪大道(Surf Avenue)，從西21街出發向東行至西10街，再轉入Boardwalk，最後在越野賽馬廣場(Steeplechase Plaza)畫下句點。遊行的開始由美人魚國王馬林(Jesse Malin)與王后與瓊斯(Rickie Lee Jones)領航，率領一支由各式海洋生物組成的璀璨遊行隊伍。當日近1時起現場便以匯集大批民眾沿著圍欄欣賞，更有眾多參與者裝扮成海盜、龍蝦、美人魚等精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。
而6月也恰逢「驕傲月」，眾多與會者與LGBTQ+團體與支持者在花車與裝扮中融入彩虹元素，呈現多元與包容的精神。隨著紐約尼克隊日前的奪冠遊行，也有不少人穿上與尼克隊有關的服飾，以歡慶紐約本月的眾多喜事。
華裔與會者Vicko與媽媽謝女士、阿姨英女士一同來參與，除Vicko外兩位皆是首次參加。Vicko表示，自己雖然不常來康尼島，但知道作為海灘的康尼島有獨特的熱情，不過實際前來發現現場比預想之外的更加熱鬧，每個人也都很用心打扮，讓她大感驚奇。
而住在康州的Melody則是提前三小時便開始打扮，並特意從康州前來參加。曾參與過一次的她看見所有與會者的創意，讓她更加嚮往能加入此行列。「他們腦洞大開的設計給人很多靈感，這個氛圍同樣很歡快，是紐約市很標誌性的活動。」她也提到，美人魚遊行與亞洲文化相去甚遠，多元又大膽的風格讓熱愛生活的她大開眼界。
這項自1983年創辦、由非營利組織「美國康尼島」(Coney Island USA)主辦的年度盛典，是紐約客正式迎接夏天的重要指標之一。活動由前藝術總監Dick Zigun發起，每年皆吸引數以萬計的遊客齊聚康尼島，欣賞這場融合神話、藝術與歡樂的夏日視覺盛宴。雖今年曾因財務困難一度陷入停辦危機，但在布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)以及贊助商紐約動漫展(New York Comic Con)的資金挹注下，未來將成功續辦。
因為這場已舉辦44年的夏日盛典曾面臨財務困難，差點停辦，最後在布碌崙區長與紐約動漫展等資金支持下得以續辦，因此格外受到關注。 遊行自衝浪大道西21街出發，行至西10街後轉入Boardwalk，終點在Steeplechase Plaza；由美人魚國王Jesse Malin與王后Rickie Lee Jones領航。 許多參與者穿上海盜、龍蝦、美人魚等創意裝扮，LGBTQ+團體也融入彩虹元素；另有民眾穿上尼克隊服飾，共同營造熱鬧、包容又充滿紐約特色的氛圍。
精華 FAQ
因為這場已舉辦44年的夏日盛典曾面臨財務困難，差點停辦，最後在布碌崙區長與紐約動漫展等資金支持下得以續辦，因此格外受到關注。
遊行自衝浪大道西21街出發，行至西10街後轉入Boardwalk，終點在Steeplechase Plaza；由美人魚國王Jesse Malin與王后Rickie Lee Jones領航。
許多參與者穿上海盜、龍蝦、美人魚等創意裝扮，LGBTQ+團體也融入彩虹元素；另有民眾穿上尼克隊服飾，共同營造熱鬧、包容又充滿紐約特色的氛圍。
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