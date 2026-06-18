圖輯／尼克隊冠軍遊行 百萬球迷瘋狂
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紐約尼克隊18日上午10時在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行慶祝奪下NBA總冠軍，遊行前數小時，街上已擠滿尼克隊的球迷。眾多球迷夜間就赴現場卡位，現場預估有超過百萬人參與。
尼克球員與退役球星等人員乘車從砲台公園(Battery Park/Bowling Green)出發，一路前往市政府參加授予城市之鑰匙(Key to the City)與後續活動環節。
尼克隊18日上午在曼哈頓舉行冠軍彩帶遊行，慶祝奪下NBA總冠軍。現場氣氛熱烈，許多球迷早已到場等候，沿線街道擠得水洩不通。 報導指出，遊行現場預估有超過百萬名球迷參與。許多支持者甚至在夜間就提前到場卡位，只為近距離見證尼克隊的奪冠慶典。 尼克球員與退役球星等人員搭車從砲台公園出發，沿途前往市政府，並參加授予城市之鑰匙及後續相關慶祝活動，行程十分正式。
精華 FAQ
尼克隊18日上午在曼哈頓舉行冠軍彩帶遊行，慶祝奪下NBA總冠軍。現場氣氛熱烈，許多球迷早已到場等候，沿線街道擠得水洩不通。
報導指出，遊行現場預估有超過百萬名球迷參與。許多支持者甚至在夜間就提前到場卡位，只為近距離見證尼克隊的奪冠慶典。
尼克球員與退役球星等人員搭車從砲台公園出發，沿途前往市政府，並參加授予城市之鑰匙及後續相關慶祝活動，行程十分正式。
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