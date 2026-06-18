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圖輯／尼克隊冠軍遊行 百萬球迷瘋狂

記者馬璿／紐約即時報導
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為搶到最佳觀賞位置，球迷爬上路標上卡位。(記者馬璿／攝影)
為搶到最佳觀賞位置，球迷爬上路標上卡位。(記者馬璿／攝影)

紐約尼克隊18日上午10時在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行慶祝奪下NBA總冠軍，遊行前數小時，街上已擠滿尼克隊的球迷。眾多球迷夜間就赴現場卡位，現場預估有超過百萬人參與。

尼克球員與退役球星等人員乘車從砲台公園(Battery Park/Bowling Green)出發，一路前往市政府參加授予城市之鑰匙(Key to the City)與後續活動環節。

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，圖為尼克隊得分後衛兼小前鋒Josh ...
紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，圖為尼克隊得分後衛兼小前鋒Josh Hart。(記者馬璿／攝影)

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行。(記者馬璿／攝影)
紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行。(記者馬璿／攝影)

眾多激動的尼克隊粉絲看見球員時熱情歡呼。(記者馬璿／攝影)
眾多激動的尼克隊粉絲看見球員時熱情歡呼。(記者馬璿／攝影)

本次尼克隊暌違53年抱回冠軍寶座，遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿／攝影)
本次尼克隊暌違53年抱回冠軍寶座，遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿／攝影)

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，眾多粉絲夾道歡迎。(記者馬璿／攝影)
紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，眾多粉絲夾道歡迎。(記者馬璿／攝影)

本次尼克隊暌違53年抱回冠軍寶座，遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿／攝影)
本次尼克隊暌違53年抱回冠軍寶座，遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿／攝影)

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，多民眾從附近大樓擺設布條慶祝。(記者...
紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，多民眾從附近大樓擺設布條慶祝。(記者馬璿／攝影)

尼克隊當家控球後衛Jalen Brunson拿著總冠軍賽頒發的最有價值球員獎盃。...
尼克隊當家控球後衛Jalen Brunson拿著總冠軍賽頒發的最有價值球員獎盃。(記者馬璿／攝影)

本次尼克隊暌違53年抱回冠軍寶座，遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿／攝影)
本次尼克隊暌違53年抱回冠軍寶座，遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿／攝影)

眾多激動的尼克隊粉絲熱情歡呼。(記者馬璿／攝影)
眾多激動的尼克隊粉絲熱情歡呼。(記者馬璿／攝影)

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，眾多球迷一早便至現場卡位，只為獲得最...
紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，眾多球迷一早便至現場卡位，只為獲得最佳觀賞點。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 尼克隊18日上午在曼哈頓舉行冠軍彩帶遊行，慶祝奪下NBA總冠軍。現場氣氛熱烈，許多球迷早已到場等候，沿線街道擠得水洩不通。

  • 報導指出，遊行現場預估有超過百萬名球迷參與。許多支持者甚至在夜間就提前到場卡位，只為近距離見證尼克隊的奪冠慶典。

  • 尼克球員與退役球星等人員搭車從砲台公園出發，沿途前往市政府，並參加授予城市之鑰匙及後續相關慶祝活動，行程十分正式。

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