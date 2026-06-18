圖輯／尼克隊冠軍遊行 百萬球迷瘋狂

為搶到最佳觀賞位置，球迷爬上路標上卡位。(記者馬璿／攝影)

紐約尼克隊 18日上午10時在曼哈頓 舉行盛大的彩帶遊行慶祝奪下NBA 總冠軍，遊行前數小時，街上已擠滿尼克隊的球迷。眾多球迷夜間就赴現場卡位，現場預估有超過百萬人參與。

尼克球員與退役球星等人員乘車從砲台公園(Battery Park/Bowling Green)出發，一路前往市政府參加授予城市之鑰匙(Key to the City)與後續活動環節。

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，圖為尼克隊得分後衛兼小前鋒Josh Hart。(記者馬璿／攝影)

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行。(記者馬璿／攝影)

眾多激動的尼克隊粉絲看見球員時熱情歡呼。(記者馬璿／攝影)

本次尼克隊暌違53年抱回冠軍寶座，遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿／攝影)

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，眾多粉絲夾道歡迎。(記者馬璿／攝影)

本次尼克隊暌違53年抱回冠軍寶座，遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿／攝影)

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，多民眾從附近大樓擺設布條慶祝。(記者馬璿／攝影)

尼克隊當家控球後衛Jalen Brunson拿著總冠軍賽頒發的最有價值球員獎盃。(記者馬璿／攝影)

本次尼克隊暌違53年抱回冠軍寶座，遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿／攝影)

眾多激動的尼克隊粉絲熱情歡呼。(記者馬璿／攝影)

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，眾多球迷一早便至現場卡位，只為獲得最佳觀賞點。(記者馬璿／攝影)