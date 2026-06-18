凌晨卡位、特製鑰匙…尼克封王遊行亮點花絮一次看

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行。(記者馬璿／攝影)

紐約尼克 隊睽違53年拿下NBA 總冠軍寶座，掀起全市籃球熱。18日的冠軍遊行更是數10年來規模最大的一次，超過百萬球迷聚集現場，只為一睹城市英雄的風采。當日的遊行不僅眾星雲集，亦有眾多花絮內容值得一再回味。

徹夜未歸只為卡位

為了在本次的遊行中提前占到最佳觀賞位置，不僅眾多粉絲在前一夜便至現場卡位，更有球迷在現場搭設帳篷過夜，只為能獲得近距離欣賞到球員的英姿。紐約市 警局(NYPD)更在早晨8時宣布所有觀賞區的位置已全滿，且出場民眾不得再進入，可見球迷的熱情。此外，現場更有不少粉絲為卡位，不僅爬上路燈竿等處，更攀爬行道樹欣賞遊行。

遊行嘉賓眾星雲集

本次遊行隊伍一路從砲台公園(Battery Park/Bowling Green)出發，與球員同行的除了有紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長曼達尼(Zohran Mamdani)、市議會議長梅寧(Julie Menin)等民代外，包括長年的忠實球迷史派克李(Spike Lee)、「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)、班史提勒(Ben Stiller)、哈吉塔(Mariska Hargitay)、武當幫(Wu-Tang Clan)、克里斯小子(Chris Rock)、RUN-D.M.C.等，尼克隊的退休傳奇球星尤恩(Patrick Ewing)、史普利威爾(Latrel Sprewell)、史塔克斯(John Starks)、安東尼(Carmelo Anthony)等人也在列。

授城市之鑰儀式亮點滿滿

當日於市政廳舉辦的授予城市之鑰儀式中，不僅尼克隊本季參賽球員外，曾帶領尼克隊於1970年與1973年奪冠的知名控球後衛Walt Frazier亦未缺席這場盛會。而紐約相當有代表性的歌曲「Empire State of Mind」原唱之一的歌手Alicia Keys也在活動演唱該曲目，為本次的慶祝畫下完美句點。

禁酒令嚴格實施

而為了維持遊行現場的安全，大都會運輸署(MTA)的北線鐵路(Metro-North Railroad)與長島鐵路(Long Island Rail Road)從18日上午5時至19日上午5時，對全線列車及月台實施禁酒令。雖地鐵系統內本就全程禁止飲酒及攜帶已開封酒類容器，但為維持秩序當局提高警覺與檢查規格。

此外，北線鐵路將加開列車，以疏運前往遊行的球迷。全天班次密集，並將運行至凌晨約2時，接送球迷在遊行及慶祝活動結束後返家。

尼克特製鑰匙

本次在儀式上贈予尼克隊的城市榮譽鑰匙，是首把設計上不採用市徽的鑰匙，改以蘋果圖案取而代之。曼達尼指出，這把鑰匙的設計聚焦於「個人的城市認同」，彰顯紐約市的「多元與活力」。過去歷任市長贈出的榮譽鑰匙，均為仿照1812年市政廳大門鑰匙所製作的複製品。

此次鑰匙由皇后區「Plaques by Azra」店主哈勒凡(Azra Khalfan)製作，並由曾主導曼達尼的競選品牌視覺設計的設計師波薩菲(Aneesh Bothaphy)操刀，字體則出自同樣參與競選設計的弗雷-瓊斯(Tobias Frere-Jones)之手。

看不見的地方仍有許多人在背後努力

伴隨著遊行歡愉，結束後的清潔更顯城市素質。在本次遊行結束後，市清潔局(DSNY)將部署70位主管、650位清潔隊員，帶著眾多清潔用具，在事後將所有的彩帶與現場垃圾收拾乾淨。