尼克奪冠慶祝夜時報廣場槍擊 17歲少年中彈 警緝2男

兩男涉嫌在時報廣場慶祝人潮中開槍，造成一名17歲少年左腳中彈。(NYPD提供)

尼克 隊奪冠慶祝人潮14日凌晨聚集時報廣場 (Time Square)一帶，期間發生槍擊 ，一名17歲少年左腳中彈；紐約市警(NYPD)當前正通緝兩名涉案男子，兩人徒步逃離後去向不明。

警方表示，案發於當晚凌晨約2時，地點在百老匯(Broadway)與西43街(West 43rd Street)附近，屬中城南分局(Midtown South Precinct)轄區。兩名身分不明男子在現場掏出槍械並連開數槍，隨後徒步逃離，去向不明。

當晚，數以千計的慶祝人潮聚集在時報廣場一帶，慶祝尼克隊取勝；現場亦有人施放煙火，也有大批民眾爬上原本用於接送世界盃球迷的校車，場面一度混亂。盡管如此，本案並非為慶祝而鳴槍，而是疑似朝不明目標開火。

警方稱，一名17歲男傷者在混亂中左腳中彈。由於現場聚集大量人群，救護車無法順利進入，警員隨即以警車將傷者送往醫院，其後情況穩定。

市警公布的兩名通緝男子特徵顯示，第一人為深膚色男子，最後被見到時身穿黑色上衣、黑色褲子；第二人同為深膚色男子，最後被見到時身穿白色上衣、紅色短褲。兩人案發後徒步逃離現場。

警方呼籲知情者提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。