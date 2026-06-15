我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

尼克遊行撞州會考 家長學生請願改期 曼達尼:做不到

尼克封王遊行撞州會考 家長學生請願改期 曼達尼：做不到

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約尼克隊封王遊行撞期州會考引發反彈；而曼達尼則回應表示，無法取消上學或重新安排...
紐約尼克隊封王遊行撞期州會考引發反彈；而曼達尼則回應表示，無法取消上學或重新安排考試日程。(取自市長X平台帳號)

紐約尼克隊(New York Nnicks)封王帶來的全城狂歡仍在延續，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布將於18日(周四)舉辦盛大的紙帶遊行(Ticker-Tape Parade)。然而，這場全城慶典卻因撞期州會考(Regents Exams)引發反彈；而曼達尼則回應表示，無法停課或重新安排考試日程。

根據市府規劃，遊行將於18日上午10時自曼哈頓下城砲台公園(Battery Park)，行進至市政廳。屆時曼達尼將親自主持儀式，向尼克隊英雄們頒發「城市之鑰」。而根據紐約州教育廳日程，當日上午將進行「生物與生活環境」會考，下午則有「地球與空間科學」以及「物理環境/地球科學」會考。

衝突行程讓面臨考試的學生與家長陷入兩難。一位家長發起請願，要求更改遊行日期；而另有一名學生也請願要求當天乾脆完全停課。

「受影響最深的是這些為通過考試努力了一整年的學生」，這名八年級學生母親溫特勞布(Michelle Weintraub)在請願中表示，「剝奪他們慶祝這項里程碑的機會，卻同時讓成年人和不用考試的學生自由參加，本質上是不公平的」。截止15日早，這項請願已獲得逾1600份聯署。

而發起請願的學生克羅薩(Sebastian Crosa)則放大了尼克隊為紐約注入的凝聚力，並建議這場遊行可以成為一個具教育意義的時刻。

不過，渴望參加遊行的學生與家長無疑要失望了。15日，曼達尼在採訪中表示，無法聽課或重新安排考試日程；「這是我無法廢除的規定」。在尼克隊進行總決賽期間，曼達尼曾幽默地在社群媒體上宣布「取消全市兒童的就寢時間」以號召大家熬夜看球；但面對全州統一的學術考試，及紐約市觸及州法定最低授課天數的教學進度，參加會考的年輕球迷只能無奈錯過。

精華 FAQ

  • 遊行預定18日上午10時從曼哈頓下城砲台公園出發，前往市政廳；曼達尼將主持儀式，並向尼克隊球員頒發「城市之鑰」。

  • 因為遊行當天正好碰上州會考，部分學生必須應考，無法參與慶典。家長與學生認為這讓考生失去慶祝機會，也對他們不公平。

  • 曼達尼表示無法停課，也不能重新安排會考日程，因為這屬於州層級規定，加上市內還受最低授課天數限制，市府無權更動。

曼達尼 尼克 尼克隊

上一則

旅美湖南同鄉會「一起趣春遊」大型活動 14 日在新州四姊妹酒莊舉行

下一則

歡慶勝利變味…打砸計程車 紐約警緝3「籃球流氓」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

尼克53年來首冠 紐約18日紙帶遊行 全市市政大樓點亮藍橘燈光

尼克53年來首冠 紐約18日紙帶遊行 全市市政大樓點亮藍橘燈光
為尼克隊加油 曼達尼「廢」學童就寢時間

為尼克隊加油 曼達尼「廢」學童就寢時間
尼克等了53年封王 紐約市長：周四曼哈頓冠軍遊行

尼克等了53年封王 紐約市長：周四曼哈頓冠軍遊行
曼達尼搶功遭轟：大封路像「警察國家」把球迷擋在球館外

曼達尼搶功遭轟：大封路像「警察國家」把球迷擋在球館外

熱門新聞

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

2026-06-09 15:40
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？
長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷

長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷
名廚點名Costco5大最佳牛肉類別 最便宜每磅不到5美元

名廚點名Costco5大最佳牛肉類別 最便宜每磅不到5美元
黃大煒死得離奇？黃珊珊反擊黃姊「我才是委任律師」

黃大煒死得離奇？黃珊珊反擊黃姊「我才是委任律師」