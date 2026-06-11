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哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛...
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

根據近日公開的一份法律文件，移民法官下令，將一名因涉參與挺巴勒斯坦活動、並且持有綠卡的哥倫比亞大學研究生遣返約旦。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)隨後在一份新聞稿中宣布，該名學生馬達維(Mohsen Mahdawi)已在該組織的支持下提出上訴。

馬達維在聲明中表示：「我帶著愛與信念，將這場抗爭推進到第一巡迴上訴法院，因為憲法第一修正案是神聖的，我拒絕被噤聲。」

美國公民自由聯盟指出，馬達維目前仍不能被遣返，因為他在去年基於憲法第一修正案權利提出的人身保護令申請，仍在法院審理程序之中。

馬達維的案件曾引發全國關注。去年，他在參加入籍面談時遭移民當局拘留。當時，川普政府正大力打擊涉參與挺巴勒斯坦活動的國際學生。政府方面主張，他的行動損害了美國外交政策；但他的支持者則認為，此案涉及言論自由問題。數周後，一名聯邦法官下令釋放了馬達維。

在哥倫比亞大學，馬達維曾與另一名遭當局拘留的活動人士哈利勒(Mahmoud Khalil)共同創立了巴勒斯坦學生聯盟(Palestinian Student Union)。馬達維已在美國居住逾十年，並持有綠卡。

根據馬達維律師在10日提交的一封信，在今年4月，移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals)「恢復了針對他的遣返程序。」在馬達維通知法院他不會申請庇護從而留在美國後，法官下令將他遣返。據其律師披露的一份司法部文件，該遣返令於本月3日發布。

馬達維表示，當政府把移民制度武器化、用來懲罰言論時，數以百萬計的移民和公民都會感受到這一打擊。「這場抗爭屬於所有相信民主的人，也屬於每一位願意站在一起捍衛第一修正案的人。」

精華 FAQ

  • 根據公開法律文件，法官恢復了他的遣返程序，並在他表明不申請庇護後作出遣返令。案件背景與其參與挺巴勒斯坦活動有關，當局曾認為其行動影響美國外交政策。

  • ACLU宣布在其支持下，馬達維已向第一巡迴上訴法院提出上訴。該組織也指出，由於他先前基於第一修正案提起的人身保護令仍在審理，他目前不能被遣返。

  • 馬達維認為，政府把移民制度當作懲罰言論的工具，會讓移民與公民都受影響。他強調自己是在捍衛憲法第一修正案，主張這場抗爭關乎民主與言論自由。

遣返 哥大 哥倫比亞大學

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