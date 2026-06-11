哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

根據近日公開的一份法律文件，移民法官下令，將一名因涉參與挺巴勒斯坦活動、並且持有綠卡的哥倫比亞大學 研究生遣返 約旦。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)隨後在一份新聞稿中宣布，該名學生馬達維(Mohsen Mahdawi)已在該組織的支持下提出上訴。

馬達維在聲明中表示：「我帶著愛與信念，將這場抗爭推進到第一巡迴上訴法院，因為憲法第一修正案是神聖的，我拒絕被噤聲。」

美國公民自由聯盟指出，馬達維目前仍不能被遣返，因為他在去年基於憲法第一修正案權利提出的人身保護令申請，仍在法院審理程序之中。

馬達維的案件曾引發全國關注。去年，他在參加入籍面談時遭移民當局拘留。當時，川普政府正大力打擊涉參與挺巴勒斯坦活動的國際學生。政府方面主張，他的行動損害了美國外交政策；但他的支持者則認為，此案涉及言論自由問題。數周後，一名聯邦法官下令釋放了馬達維。

在哥倫比亞大學，馬達維曾與另一名遭當局拘留的活動人士哈利勒(Mahmoud Khalil)共同創立了巴勒斯坦學生聯盟(Palestinian Student Union)。馬達維已在美國居住逾十年，並持有綠卡。

根據馬達維律師在10日提交的一封信，在今年4月，移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals)「恢復了針對他的遣返程序。」在馬達維通知法院他不會申請庇護從而留在美國後，法官下令將他遣返。據其律師披露的一份司法部文件，該遣返令於本月3日發布。

馬達維表示，當政府把移民制度武器化、用來懲罰言論時，數以百萬計的移民和公民都會感受到這一打擊。「這場抗爭屬於所有相信民主的人，也屬於每一位願意站在一起捍衛第一修正案的人。」