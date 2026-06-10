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紐約華埠人力中心助小型企業申請補助 最高5000元

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華埠人力中心(CMP)屬下的商業輔助中心協助符合資格的企業申請由Citizens...
華埠人力中心(CMP)屬下的商業輔助中心協助符合資格的企業申請由CitizensNYC推出的「鄰里小企業補助金計畫」。(華埠人力中心提供)

為協助紐約市小型企業獲取發展資源，華埠人力中心(CMP)屬下的商業輔助中心正提供免費申請協助服務，幫助符合資格的企業申請由CitizensNYC推出的「鄰里小企業補助金計畫」。該計畫最高可提供5000元補助金，支持長期服務社區並對社區發展帶來正面影響的小型企業持續成長。

隨著小型企業面臨營運成本上升、市場競爭加劇等挑戰，資金支持對企業穩定發展至關重要。透過本次補助計畫，符合資格的企業可獲得資金援助，用於支持業務發展、提升營運能力及擴大社區影響力。

人力中心表示，許多小型企業主由於語言障礙或不熟悉申請程序，往往錯失寶貴的資助機會。因此，中心商業顧問團隊將提供申請資訊、資格評估及申請指導等服務，協助企業順利完成申請流程。所有申請將由CitizensNYC負責審核，並由其最終決定獲獎企業名單。申請截止日期為2026年7月27日。

補助計畫的申請資格包括：企業必須設立於紐約市五大行政區之一；必須為營利性企業，且已營運至少兩年；企業員工人數不得超過10人；不得為連鎖企業或特許經營(Franchise)企業；需提供營業證明文件，例如銀行對帳單、報稅文件或報表等。

人力中心鼓勵符合資格的企業把握此次難得機會，及早準備申請文件。如需申請協助或了解計畫詳情，可聯繫CMP人力中心商業顧問：Janice Zhu，電郵： [email protected] 或電話：646-603-7172；Judy Zhang，電郵： [email protected] 或電話：646-410-3394。

精華 FAQ

  • 補助金由CitizensNYC推出，名為「鄰里小企業補助金計畫」，單一企業最高可獲5000元，用於支持營運發展與提升社區影響力。

  • 商業輔助中心提供申請資訊、資格評估與填表指導，協助不熟悉流程或有語言障礙的企業完成申請，最終審核與得獎名單由CitizensNYC決定。

  • 企業須設於紐約市五大行政區之一，為營利性且已營運至少兩年，員工不超過10人，不能是連鎖或特許經營，並需提交營業證明文件。

華埠 紐約市

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