中國異議人士現身紐約鄭麗文座談會場 籲「勿信共產黨」
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中國國民黨主席鄭麗文8日晚間在紐約亞洲協會(Asia Society)與中國問題專家夏偉(Orville Schell)和羅素(Daniel Russel)對談。她在談話中提到，在「鄭習會」中得到了中共黨魁習近平的承諾，稱只要「兩岸同屬一中，一切好商量」。在觀眾互動環節中，一名自稱來自中國的異議人士質問鄭麗文為何主張削弱台灣的國防能力，並呼籲包括鄭麗文在內的在場者理解：「臥榻之側豈容他人酣睡」，一個民主的台灣將注定是獨裁中國的眼中釘肉中刺。
該名自稱為Sam的人士在獲得提問機會後，首先脫掉外套，露出寫有「擁抱共產黨，台灣變香港」字樣的襯衫，然後向鄭麗文發出質問，但話未講完，即被安保人員帶離會場。
在座談結束後，Sam在場外接受採訪時表示，鄭麗文在與習近平會面後曾提出「無人機應該帶來奶茶、而不是戰爭」，以此反對台灣大力發展無人機國防能力，但習近平隨後便向美國總統川普試探「如果中國對台動武、美方可能的反饋」，「這意味著，習近平從來沒想過要保障台灣和平，而是一心想要攻占台灣。」
Sam說，作為一名中國人，他非常想告訴台灣人：中共政權與台灣政府注定「勢不兩立」，因為中國是個獨裁專制政權，不會允許人民擁有民主和自由，「然而中國大陸民眾在看到同樣由華人運作的民主台灣時，便會產生『既然台灣可以民主，那我們也可以民主』的想法，動搖中共的統治根基。」因此，「台灣的存在，就是對大陸的威脅」。他表示，「臥榻之側，豈容他人鼾睡？這就是習近平必須要消滅台灣的原因，他要斷掉中國人民的念想。」然而這些話尚未說完，他就被強行打斷並逐出會場。
據本報報導，鄭麗文7日晚間在法拉盛參加歡迎僑宴時，場外亦有行動者以投影的方式表達對她政治立場和兩岸主張的抗議。
她提到在「鄭習會」中獲得習近平承諾，認為只要兩岸同屬一中，一切都可商量，顯示她在會談中持較開放的兩岸交流與協商立場。 Sam獲得提問機會後先脫下外套，露出寫有「擁抱共產黨，台灣變香港」的襯衫，接著質問鄭麗文的國防主張，但話未說完就被安保帶離。 他認為中共與民主台灣勢不兩立，因台灣會讓中國民眾看見民主可能性，動搖統治根基，因此他主張台灣的存在本身就會構成中共眼中的威脅。
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她提到在「鄭習會」中獲得習近平承諾，認為只要兩岸同屬一中，一切都可商量，顯示她在會談中持較開放的兩岸交流與協商立場。
Sam獲得提問機會後先脫下外套，露出寫有「擁抱共產黨，台灣變香港」的襯衫，接著質問鄭麗文的國防主張，但話未說完就被安保帶離。
他認為中共與民主台灣勢不兩立，因台灣會讓中國民眾看見民主可能性，動搖統治根基，因此他主張台灣的存在本身就會構成中共眼中的威脅。
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