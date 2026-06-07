「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約都會區遭強雷暴襲擊，強風豪雨冰雹造成多地災情。

紐約都會區遭強雷暴襲擊，強風豪雨冰雹造成多地災情。 重點二： 皇后區大型行道樹攔腰折斷，壓毀圍欄但幸無人傷亡。

皇后區大型行道樹攔腰折斷，壓毀圍欄但幸無人傷亡。 重點三：三州逾七萬五千戶停電，當局持續搶修並提醒注意安全。

強風、豪雨與冰雹夾擊的強烈雷暴6日晚間橫掃紐約都會區，多地傳出樹木倒塌、停電及交通受阻等災情。皇后區 新鮮草原(Fresh Meadows)192街一棵大型行道樹不敵狂風侵襲，攔腰折斷後橫倒在住宅前車道及路邊停車區，壓毀圍欄並阻斷通行，所幸未造成人員傷亡。

國家氣象局(National Weather Service)當天針對紐約市 五大區及整個三州地區發布嚴重雷暴警報，警告部分地區可能出現時速超過60英里的強陣風、冰雹及短時強降雨。

NBC New York報導指出，風暴席捲期間，多地出現樹木倒塌、停電及交通受阻情況，部分地鐵服務也受到影響。不少居民形容狂風來襲時伴隨巨大聲響，「就像爆炸一樣」，甚至有受災民眾在接受訪問時坦言，看到樹木砸落住宅後，「很慶幸自己還活著」。

根據紐約市公園局資料，截至6日晚間10時，相關部門已接獲超過250宗樹木倒塌通報，反映此次風暴威力驚人。部分地區實測陣風超過每小時60英里，大量樹木、樹枝及電線遭強風吹落，清理與搶修工作持續進行。

截至7日上午，風暴已導致紐約州 、新澤西州及康乃狄克州超過7萬5000戶停電。其中新澤西州受災最為嚴重，Jersey Central Power & Light(JCP&L)及PSEG New Jersey轄區共有超過5萬戶失去電力。紐約市五大區約有6000戶停電，威徹斯特郡(Westchester County)約5000戶受影響，長島(Long Island)停電戶數亦接近9000戶。各電力公司正持續調派人員搶修受損設備，力求盡快恢復供電。

氣象專家提醒，近年極端天氣事件愈發頻繁，民眾在強風警報期間應避免將車輛停放於大型樹木下方，並遠離受損樹木及下垂電線，以免發生二次意外。

皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）