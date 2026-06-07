倒樹、斷電…紐約遭遇狂風夜多處受災 今起回歸晴朗天氣

紐約市及三州地區6日晚間遭遇短暫暴風雨襲擊，瞬時風速最高可達每小時60哩。從7日起，紐約市將迎來連續至少四天的晴朗乾爽天氣。(記者許君達╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約都會區6日晚間遭暴風雨侵襲，三州地區多處樹倒斷電。

紐約都會區6日晚間遭暴風雨侵襲，三州地區多處樹倒斷電。 重點二： 紐約市公園局統計，截至晚間十時樹木倒塌通報已逾250起。

紐約市公園局統計，截至晚間十時樹木倒塌通報已逾250起。 重點三：預報顯示7日起轉晴乾熱，11日紐約市高溫可達華氏95度。

紐約都會區6日晚間出現暴風雨天氣，造成包括紐約市 在內的三州地區大量樹木傾倒，堵塞街道和軌道，多區域還出現斷電情況。截至發稿時，損失範圍僅限公私財產，尚未有人員傷亡的報告。

根據預報，紐約地區從7日起將回歸晴朗乾爽的天氣，並持續數日，溫度也將逐漸上升，紐約市11日(周四)最高溫將達到華氏95度。

本輪極端天氣造成的災害主要由狂風造成，據報紐約地區當晚出現的瞬時最大風速達到每小時60哩。

紐約市公園局統計，截至6日晚10時，全市接到樹木倒塌的報告超過250起。

在布朗士 ，一棵倒下的樹干擾了地鐵5號線的運行，導致列車改道或發區間車。在皇后區阿斯托里亞附近，樹木倒塌引發布碌崙 (布魯克林)-皇后區高速公路(BQE)發生連環車禍、被迫封閉；皇后區丘園(Kew Gardens)的一棵巨樹被風吹倒，砸中了兩輛汽車，其中一輛車內還有乘客，但所幸人員無礙。

狂風造成的電網故障是另一種主要災害。根據聯合愛迪生(Con Edison)的報告，紐約市和威徹斯特郡6日晚間共有超過1萬戶家庭斷電。

在紐約市周邊的三州地區，風災同樣分布廣泛。國家氣象服務局(NWS)紐約分局的統計顯示，在6日晚6時30分至9時間，共接到各地方執法機構、救援機構和公用事業公司的58條災害報告，其中華人人口較多的皇后區法拉盛、新鮮草原(Fresh Meadows)均有相關報告。

在新澤西淺山區，斷電和樹木倒塌令新澤西運輸局(NJ Transit)的通勤鐵路運行嚴重受阻，其中在塔博山(Mount Tabor)附近的一棵倒樹導致「莫里斯-埃塞克斯線」(Morris-Essex Line)通勤鐵路7日繼續停運，影響範圍波及短山(Sort Hills)、米爾本(Millburn)、南橙(South Orange)等華人比例較高的社區。

NWS的預報顯示，紐約市7日天氣晴朗，最高氣溫華氏84度、濕度降低至56%。這一輪晴朗天氣將至少持續至10日(周三)晚間，從11日起，高溫伴隨潛在的暴風雨將重回紐約報到。