尼克迎主場總決賽 票價破萬、禁帶包包 川普出席維安空前
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紐約尼克隊(New York Knicks)8日(周一)晚，將在睽違27年後，首度於主場麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)迎來NBA總決賽。因川普總統預計到場參加，該賽事將採取空前嚴格的維安措施；官方除強烈建議球迷至少提前兩小時抵達現場外，亦禁止任何包包進入場內。
根據尼克隊官方與美國特勤局(U.S. Secret Service)6日在社群媒體上發布的公告，球迷將一律被禁止攜帶包包進入球場。特勤局官網公布的禁帶清單還包括自拍棒、武器、玻璃容器等多項物品。特勤局強調，入場觀眾應做好接受等同機場安檢程序的心理準備，並強烈建議民眾在晚間8時30分比賽開打前，至少提前兩小時抵達現場。
隨著尼克隊在客場順利拿下系列賽前兩場勝利，紐約主場票價已一路狂飆；根據無手續費購票平台TickPick在7日上午的數據，8日第三戰最便宜的入場門票已飆升至8172元，而10日(周三)同樣將位於麥迪遜廣場花園舉行的第四戰則需至少1萬3225元才可入場。
日前在聖安東尼奧舉行的第二戰僅需600元入場費，紐約主場的票價相較之下足足高出了二十倍。
麥迪遜廣場花園目前的票價定位已直逼超級盃(Super Bowl)的水平，TickPick專家表示，這對一場籃球賽來說「極其罕見」。
面對天價票價，不少紐約尼克隊球迷選擇靈活應變，直接飛往馬刺主場觀賽，整體開銷甚至還低於在紐約觀賽。專家透露，聖安東尼奧第二戰的購票者中，有高達33%的買家郵遞區號來自紐約州與新澤西州。
對於無法買票進場又渴望感受氣氛的球迷，是否可以參加戶外觀賽派對目前仍不明朗。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)此前表示，市府正針對這類派對進行個案審查。上周五第二戰觀賽派對的萬人狂歡就曾出現場面失控，警方共逮捕了26名滋事民眾。
因美國總統川普預計到場觀賽，尼克隊主場總決賽的維安規格大幅升級，特勤局要求球迷接受近似機場安檢，並提前至少兩小時到場。 官方明令禁止任何包包入場，特勤局禁帶清單還包含自拍棒、武器與玻璃容器等物品；球迷也被強烈建議在開賽前至少提前兩小時抵達。 第三戰最便宜門票已達8172元，第四戰至少13225元，較聖安東尼奧第二戰高出二十倍；不少球迷改飛客場觀賽，反而總花費更低。
精華 FAQ
因美國總統川普預計到場觀賽，尼克隊主場總決賽的維安規格大幅升級，特勤局要求球迷接受近似機場安檢，並提前至少兩小時到場。
官方明令禁止任何包包入場，特勤局禁帶清單還包含自拍棒、武器與玻璃容器等物品；球迷也被強烈建議在開賽前至少提前兩小時抵達。
第三戰最便宜門票已達8172元，第四戰至少13225元，較聖安東尼奧第二戰高出二十倍；不少球迷改飛客場觀賽，反而總花費更低。
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