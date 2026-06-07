我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

YouTuber被捕出走墨西哥 為替老翁討回樂高

尼克迎主場總決賽 票價破萬、維安空前 禁帶包包

尼克迎主場總決賽 票價破萬、禁帶包包 川普出席維安空前

記者曹馨元╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約尼克隊睽違27年後的首次主場決賽，因川普預計到場參加而將採取空前嚴格的維安措...
紐約尼克隊睽違27年後的首次主場決賽，因川普預計到場參加而將採取空前嚴格的維安措施。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼克隊總決賽睽違二十七年重返主場，川普出席使維安全面升級。
  • 重點二：特勤局與球隊禁帶包包入場，並要求球迷提早兩小時抵達安檢。
  • 重點三：主場票價暴漲至破萬，甚至逼近超級盃等級，引發球迷改飛客場。

紐約尼克隊(New York Knicks)8日(周一)晚，將在睽違27年後，首度於主場麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)迎來NBA總決賽。因川普總統預計到場參加，該賽事將採取空前嚴格的維安措施；官方除強烈建議球迷至少提前兩小時抵達現場外，亦禁止任何包包進入場內。

根據尼克隊官方與美國特勤局(U.S. Secret Service)6日在社群媒體上發布的公告，球迷將一律被禁止攜帶包包進入球場。特勤局官網公布的禁帶清單還包括自拍棒、武器、玻璃容器等多項物品。特勤局強調，入場觀眾應做好接受等同機場安檢程序的心理準備，並強烈建議民眾在晚間8時30分比賽開打前，至少提前兩小時抵達現場。

隨著尼克隊在客場順利拿下系列賽前兩場勝利，紐約主場票價已一路狂飆；根據無手續費購票平台TickPick在7日上午的數據，8日第三戰最便宜的入場門票已飆升至8172元，而10日(周三)同樣將位於麥迪遜廣場花園舉行的第四戰則需至少1萬3225元才可入場。

日前在聖安東尼奧舉行的第二戰僅需600元入場費，紐約主場的票價相較之下足足高出了二十倍。

麥迪遜廣場花園目前的票價定位已直逼超級盃(Super Bowl)的水平，TickPick專家表示，這對一場籃球賽來說「極其罕見」。

面對天價票價，不少紐約尼克隊球迷選擇靈活應變，直接飛往馬刺主場觀賽，整體開銷甚至還低於在紐約觀賽。專家透露，聖安東尼奧第二戰的購票者中，有高達33%的買家郵遞區號來自紐約州與新澤西州。

對於無法買票進場又渴望感受氣氛的球迷，是否可以參加戶外觀賽派對目前仍不明朗。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)此前表示，市府正針對這類派對進行個案審查。上周五第二戰觀賽派對的萬人狂歡就曾出現場面失控，警方共逮捕了26名滋事民眾。

精華 FAQ

  • 因美國總統川普預計到場觀賽，尼克隊主場總決賽的維安規格大幅升級，特勤局要求球迷接受近似機場安檢，並提前至少兩小時到場。

  • 官方明令禁止任何包包入場，特勤局禁帶清單還包含自拍棒、武器與玻璃容器等物品；球迷也被強烈建議在開賽前至少提前兩小時抵達。

  • 第三戰最便宜門票已達8172元，第四戰至少13225元，較聖安東尼奧第二戰高出二十倍；不少球迷改飛客場觀賽，反而總花費更低。

尼克隊 川普 麥迪遜廣場花園

上一則

強勁需求+4年最吃緊庫存 紐約房租飆漲 短期恐居高不下

下一則

倒樹、斷電…紐約遭遇狂風夜多處受災 今起回歸晴朗天氣
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼將自費購票觀看尼克隊第3戰 川普也會出席

曼達尼將自費購票觀看尼克隊第3戰 川普也會出席
為尼克隊首戰助威 紐約市府解除戶外觀賽派對禁令

為尼克隊首戰助威 紐約市府解除戶外觀賽派對禁令
NBA／川普要出席 尼克宣布總決賽G3將採超嚴格安檢

NBA／川普要出席 尼克宣布總決賽G3將採超嚴格安檢
NBA尼克隊闖進總冠軍賽 川普要在紐約看球

NBA尼克隊闖進總冠軍賽 川普要在紐約看球

熱門新聞

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。（記者唐典偉/攝影）

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停…市府上門提醒

2026-06-01 14:52
隨著尼克隊在客場奪下第二勝，主場麥迪遜廣場花園外聚集大量球迷。圖為3日賽事結束後激動的民眾爬上路標。(記者馬璿／攝影)

尼克奪勝球迷失控 場外派對毆警 26人被捕

2026-06-06 14:16

超人氣

更多 >
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝
林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」
Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」