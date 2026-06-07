尼克迎主場總決賽 票價破萬、禁帶包包 川普出席維安空前

紐約尼克隊睽違27年後的首次主場決賽，因川普預計到場參加而將採取空前嚴格的維安措施。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼克隊總決賽睽違二十七年重返主場，川普出席使維安全面升級。

尼克隊總決賽睽違二十七年重返主場，川普出席使維安全面升級。 重點二： 特勤局與球隊禁帶包包入場，並要求球迷提早兩小時抵達安檢。

特勤局與球隊禁帶包包入場，並要求球迷提早兩小時抵達安檢。 重點三：主場票價暴漲至破萬，甚至逼近超級盃等級，引發球迷改飛客場。

紐約尼克隊 (New York Knicks)8日(周一)晚，將在睽違27年後，首度於主場麥迪遜廣場花園 (Madison Square Garden)迎來NBA總決賽。因川普 總統預計到場參加，該賽事將採取空前嚴格的維安措施；官方除強烈建議球迷至少提前兩小時抵達現場外，亦禁止任何包包進入場內。

根據尼克隊官方與美國特勤局(U.S. Secret Service)6日在社群媒體上發布的公告，球迷將一律被禁止攜帶包包進入球場。特勤局官網公布的禁帶清單還包括自拍棒、武器、玻璃容器等多項物品。特勤局強調，入場觀眾應做好接受等同機場安檢程序的心理準備，並強烈建議民眾在晚間8時30分比賽開打前，至少提前兩小時抵達現場。

隨著尼克隊在客場順利拿下系列賽前兩場勝利，紐約主場票價已一路狂飆；根據無手續費購票平台TickPick在7日上午的數據，8日第三戰最便宜的入場門票已飆升至8172元，而10日(周三)同樣將位於麥迪遜廣場花園舉行的第四戰則需至少1萬3225元才可入場。

日前在聖安東尼奧舉行的第二戰僅需600元入場費，紐約主場的票價相較之下足足高出了二十倍。

麥迪遜廣場花園目前的票價定位已直逼超級盃(Super Bowl)的水平，TickPick專家表示，這對一場籃球賽來說「極其罕見」。

面對天價票價，不少紐約尼克隊球迷選擇靈活應變，直接飛往馬刺主場觀賽，整體開銷甚至還低於在紐約觀賽。專家透露，聖安東尼奧第二戰的購票者中，有高達33%的買家郵遞區號來自紐約州與新澤西州。

對於無法買票進場又渴望感受氣氛的球迷，是否可以參加戶外觀賽派對目前仍不明朗。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)此前表示，市府正針對這類派對進行個案審查。上周五第二戰觀賽派對的萬人狂歡就曾出現場面失控，警方共逮捕了26名滋事民眾。