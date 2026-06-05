紐約州通過禁止監控定價法案 商界憂個人化折扣恐遭殃

價格歧視現象在日常消費中早已屢見不鮮。Amazon等電商平台亦長期根據用戶的瀏覽習慣、購買記錄與地理位置調整售價。(截自Amazon Fresh官網)

紐約州 議會在今年立法會期尾聲通過「一個公平價格法」(One Fair Price Act)，旨在全面禁止「監控定價」(surveillance pricing)做法。法案4日已在州議會兩會完成表決，若州長霍楚 (Kathy Hochul)簽署，即將寫入法律。

監控定價是指企業藉助人工智能 與演算法工具，大量蒐集並分析消費者的瀏覽與購物紀錄、地理位置、人口統計資訊，乃至使用者在網頁上的鼠標移動軌跡，藉此判斷個別消費者願意為某項商品支付的最高金額，從而進行差異化訂價。此做法與一般認知中的「動態定價」(dynamic pricing)，即依市場供需即時調整的波峰定價，性質有所不同。

法案授權州檢察長詹樂霞(Letitia James)負責執法。詹樂霞近月來積極推動此法案，並於5日在臉書上表示：「此次立法是打擊監控定價、協助紐約州民降低生活成本的一大勝利。」

與此同時，另一項相關法案「保護消費者及就業免受歧視性定價法」(Protecting Consumers and Jobs from Discriminatory Pricing Act)，雖尚未完成立法程序，但已在州參議會獲得通過，有待州眾議會跟進表決。該法案針對藥房與雜貨店，將禁止電子貨架標籤與監控定價的使用。

價格歧視現象在日常消費中早已屢見不鮮。航空訂票平台曾被發現對蘋果電腦用戶顯示較高的機票或酒店價格，原因是演算法判斷「其消費能力較強」；Amazon等電商平台亦長期根據用戶的瀏覽習慣、購買記錄與地理位置調整售價；Uber、Lyft等網約車應用則被指在乘客手機電量偏低時推高叫車費用，視之為急需用車的信號。

2015年，ProPublica的調查發現，普林斯頓評測(Princeton Review)的線上備考課程，對亞裔人口密集的郵遞區號顯示更高的報價。研究人員認為，演算法可能預設亞裔家庭對SAT備考課程需求更強烈、願付金額更高，因此系統性地向這些地區的學生收取更高費用。

紐約商業委員會(Business Council of New York)則表示，上述法案將使消費者無法享有個性化的優惠券等折扣。該委員會在聲明中表示：「公眾應知道，這些折扣之所以消失，並非企業主動取消，而是州議會以立法手段加以禁止。」