「玩具總動員5」地鐵廣播惹議 乘客批噪音污染

紐約市多名地鐵乘客2日在地鐵站突然聽到「玩具總動員5」語音廣告，因聲響太大抱怨是噪音污染。(記者許君達╱攝影)

紐約市 多名地鐵乘客2日在地鐵站 突然聽到「玩具總動員5」(Toy Story 5)的語音廣告，一些人認為廣告中大喊大叫的聲響造成極大的噪音污染，並在社群媒體上抱怨並開啟討論，結果引來大量的留言與關注；許多乘客批評這類廣播廣告已經超越界線，成為令人厭煩的噪音，認為大都會運輸署(MTA )應嚴格篩選廣告播放內容。

針對「玩具總動員5」的地鐵語音廣告，一名網友發文表示，「這些在車站裡大喊大叫的廣告一點都不可愛，根本是噪音污染、而且超級煩人」，並直接點名市捷運局(NYCT)，「請停止吧」；一些乘客儘管態度沒這麼激進，但也認為需要依時間而定，「如果是像現在這樣早上6時(播放)，可能感覺就不太好，但整體而言，我想大家慢慢會習慣吧。」

「平常要聽清楚真正的重要公告就已經很困難了，與其播廣告，我更希望廣播系統能穩定提供正確的乘車資訊」，一名乘客如此建議道；而一名持正面看法的乘客則認為，該廣告的聲響反而令他打起了精神，對此完全不介意。

對此，MTA表示該廣告只播放了一天，目前已停止播送；不過這起事件也讓大家再次關注MTA的地鐵語音廣告試驗計畫，當時的規範文件規定，語音廣告必須符合長度不得超過30秒、音量不得超過75分貝、每次廣播至少須間隔10分鐘、不得與MTA官方公告混淆、不得包含暴力或猥褻內容、以及不得引起乘客對安全問題的恐慌等條件，「玩具總動員5」的廣告也在此計畫下得以廣播。

目前該試驗計畫將定於本月結束，對於期間廣告收入賺了多少、是否計畫延長試驗、以及未來是否會增加更多商業廣播內容等信息，公眾還不得而知；MTA僅表示，將持續蒐集乘客意見，而從目前社群媒體上的反應來看，市民顯然不缺對此事件的看法。