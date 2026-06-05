我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖

曼達尼自費買票出席NBA總決賽 與川普同場但坐不同區

「玩具總動員5」地鐵廣播惹議 乘客批噪音污染

記者顏潔恩╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市多名地鐵乘客2日在地鐵站突然聽到「玩具總動員5」語音廣告，因聲響太大抱怨是...
紐約市多名地鐵乘客2日在地鐵站突然聽到「玩具總動員5」語音廣告，因聲響太大抱怨是噪音污染。(記者許君達╱攝影)

紐約市多名地鐵乘客2日在地鐵站突然聽到「玩具總動員5」(Toy Story 5)的語音廣告，一些人認為廣告中大喊大叫的聲響造成極大的噪音污染，並在社群媒體上抱怨並開啟討論，結果引來大量的留言與關注；許多乘客批評這類廣播廣告已經超越界線，成為令人厭煩的噪音，認為大都會運輸署(MTA)應嚴格篩選廣告播放內容。

針對「玩具總動員5」的地鐵語音廣告，一名網友發文表示，「這些在車站裡大喊大叫的廣告一點都不可愛，根本是噪音污染、而且超級煩人」，並直接點名市捷運局(NYCT)，「請停止吧」；一些乘客儘管態度沒這麼激進，但也認為需要依時間而定，「如果是像現在這樣早上6時(播放)，可能感覺就不太好，但整體而言，我想大家慢慢會習慣吧。」

「平常要聽清楚真正的重要公告就已經很困難了，與其播廣告，我更希望廣播系統能穩定提供正確的乘車資訊」，一名乘客如此建議道；而一名持正面看法的乘客則認為，該廣告的聲響反而令他打起了精神，對此完全不介意。

對此，MTA表示該廣告只播放了一天，目前已停止播送；不過這起事件也讓大家再次關注MTA的地鐵語音廣告試驗計畫，當時的規範文件規定，語音廣告必須符合長度不得超過30秒、音量不得超過75分貝、每次廣播至少須間隔10分鐘、不得與MTA官方公告混淆、不得包含暴力或猥褻內容、以及不得引起乘客對安全問題的恐慌等條件，「玩具總動員5」的廣告也在此計畫下得以廣播。

目前該試驗計畫將定於本月結束，對於期間廣告收入賺了多少、是否計畫延長試驗、以及未來是否會增加更多商業廣播內容等信息，公眾還不得而知；MTA僅表示，將持續蒐集乘客意見，而從目前社群媒體上的反應來看，市民顯然不缺對此事件的看法。

MTA 地鐵站 紐約市

上一則

曼達尼將自費買票出席NBA總決賽 與川普同場但坐不同區

下一則

紐約州通過禁止監控定價法案 商界憂個人化折扣恐遭殃
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約地鐵衝浪死傷意外屢傳 警指鑰匙外流恐成禍首

紐約地鐵衝浪死傷意外屢傳 警指鑰匙外流恐成禍首
MTA推「歐洲式」公車查票試點 鷹隊將在行駛中開罰單

MTA推「歐洲式」公車查票試點 鷹隊將在行駛中開罰單
跨區快線說明會 社區關心排水、供電與徵地

跨區快線說明會 社區關心排水、供電與徵地
BART開闢財源 新閘門變廣告看板

BART開闢財源 新閘門變廣告看板

熱門新聞

維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
道明銀行，示意圖，非文中當事分行。(美聯社)

道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

2026-05-30 15:59
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。（記者唐典偉/攝影）

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停…市府上門提醒

2026-06-01 14:52

超人氣

更多 >
七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初

七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初
「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
3生肖年輕時默默無聞 中年後財運翻身

3生肖年輕時默默無聞 中年後財運翻身