曼達尼將自費買票出席NBA總決賽 與川普同場但坐不同區

繼尼克隊3日在馬刺隊主場拿下第一場勝利後，總決賽紐約主場首戰的門票價格已暴漲至約7000元以上。圖為尼克隊粉絲聚集在麥迪遜廣場花園前。(記者馬璿／攝影)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)表示，他將自費購票出席尼克隊與馬刺隊之間位於麥迪遜廣場花園的第三場NBA 總決賽。目前在麥迪遜廣場花園舉行的主場賽事，場內最低的門票價格已飆升至7000元。據傳，總統川普 也將出席同場賽事，但兩人恐坐在不同區域。

曼達尼多次在公開場合表示自己是尼克隊的鐵桿球迷，不僅上個月他與現任公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)一同出席東區決賽，也在日前簽署廢除學童就寢時間的行政命令。他亦在5日表示8日的賽事他將帶幾位朋友一起觀賽，但未透露同行者的身份。

繼尼克隊3日在馬刺隊主場拿下第一場勝利後，總決賽紐約主場首戰的門票價格已暴漲至約7000元以上。市府發言人表示，曼達尼已購買8日晚間馬刺對尼克隊比賽的門票，但未透露市長的購票金額，以及夫人杜瓦吉(Rama Duwaji)是否將一同出席。曼達尼4日早間暗示，他將坐在「便宜的座位」。

據傳川普屆時也將出席，並以尼克隊老闆、麥迪遜廣場花園總監多蘭(James Dolan)邀請嘉賓的身分入場。不過曼達尼表示，兩人座位將位於不同區域。

曼達尼5日早間接受1010 WINS電台採訪時表示，「這次我會帶幾位朋友一起去。我知道總統也會出席。我可以告訴你，我不會坐在場邊見證橫掃，但我已經迫不及待想看這場比賽了。」被問及是否可能在場館內與總統碰面，曼達尼則是回應，「如果我碰到他，我會告訴他我一再強調的事：此刻我們熱烈歡迎每一位為尼克隊加油的人。」

依據紐約市倫理規範，包括市長在內的地方官員不得接受與市府有業務往來者所提供價值逾50元的餽贈；但在部分情況下，官員以公務身份出席體育賽事則不受此限制。

另一方面，麥迪遜廣場花園售票處代表表示，儘管活動一周前遭到取消，尼克隊的NBA總決賽「球迷優先」(Fan First)預售票仍有望如期舉行，詳情預計將於本周末公布。但發言人表示，總決賽門票將不設一般公開販售。售票處目前亦尚未確認上周發出的購票代碼是否適用於新的預售日期。

對於有意出席第三場的球迷而言，二手市場票價已大幅攀升，部分頂層席位售價甚至破萬元。若無法親臨現場，球迷可至knicks.watchparty.nyc查詢紐約市各地觀賽派對資訊。尼克隊亦宣布，將於5日晚間在麥迪遜廣場花園外的賓州廣場舉辦第二場總決賽的戶外大型觀賽活動，晚間7時入場，比賽8時30分開打。館內及中央公園夏日舞台同樣設有觀賽活動。