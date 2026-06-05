移民執法升溫 社區需求暴增 亞美聯盟促市府增法律服務

亞美聯盟(AAF)及「快速移民支援與賦權網絡」(RISE)4日呼籲市議會在6月底預算截止日期前，於2027財政年度採納預算中將服務亞太裔社區的移民法律服務資金提升至350萬元。圖為亞美聯盟經濟賦能事務主任金雅永(Ahyoung Kim，音譯)。(截自視頻直播)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 亞美聯盟與RISE呼籲市議會增撥亞太裔移民法律服務至350萬元。

亞美聯盟與RISE呼籲市議會增撥亞太裔移民法律服務至350萬元。 重點二： 移民執法急劇升溫，華人被ICE逮捕人數一年內暴增逾十倍。

移民執法急劇升溫，華人被ICE逮捕人數一年內暴增逾十倍。 重點三：社區機構除法律支援外，還提供心理、食物與住屋等整合服務。

亞美聯盟(Asian American Federation)及「快速移民 支援與賦權網路」(Rapid Immigrant Support and Empowerment Network，RISE)4日呼籲，市議會在2027財政年度採納預算中將服務亞太裔社區的移民法律服務資金提升至350萬元。多個成員機構代表在當日舉行的記者會上分享個案，說明在移民執法急劇升溫下，社區對法律服務的需求已遠超現有資源所能應付。

亞美聯盟援引數據指出，2024年至2025年間華人移民在紐約遭移民與海關執法局(ICE )逮捕的人數增加逾十倍，川普政府上台後亞裔 整體被捕人數更上升六倍。面對執法行動，不少家庭被迫迴避公共服務。

松柏之家社區服務中心(Homecrest Community Services)社會服務主任甄曉平分享了一宗個案。71歲華裔老人石先生，多年來希望回中國探望年邁的94歲老母，卻因綠卡更新申請遲無結果，無從訂購機票，焦慮萬分。他輾轉來到松柏之家位於日落公園的服務中心求助，個案工作員隨即介入，協助補齊遺漏文件，並聯絡美國公民及移民服務局(USCIS)追查案件進度。

為突破最後一道關卡，個案工作員更聯繫聯邦眾議員高德曼(Daniel Goldman)辦公室，協助石先生申請緊急旅行印章，最終得以在綠卡仍待審批期間，石先生也能合法出行。前後僅兩周，石先生便拿到所需文件，趕赴中國與老母相聚。「這宗個案並非特例，而是機構每天所見的縮影，」甄曉平表示。

RISE目前由15個亞裔主導的社區組織組成，運作資金部分來自市府的「亞太裔社區法律服務倡議」，目前正向市議會爭取在預算中將撥款提升至350萬元，以擴大服務覆蓋地區及語言種類。華策會政策與公共事務辦公室主任科文(Carlyn Cowen)表示，透過RISE資金，該機構去年首次聘得了具備普通話及西語能力的駐會律師。「社區組織在提供法律服務之外，同時承擔心理支援、食物援助及住屋協助等多重角色，是大型法律機構難以取代的存在」。

亞美聯盟促撥350萬元，籲市議會納RISE網絡入2027財年預算。(截自視頻直播)