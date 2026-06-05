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劉醇逸辦國慶學生徵文 6月19日止 入選作品放50年時間膠囊

記者高雲兒／紐約即時報導
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紐約州參議員劉醇逸將主辦「美國250周年」學生徵文比賽。(劉醇逸辦公室提供)
紐約州參議員劉醇逸將主辦「美國250周年」學生徵文比賽。(劉醇逸辦公室提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劉醇逸主辦美國250周年學生徵文，邀請各年級學生參加。
  • 重點二：入選作品將置入時間膠囊，封存五十年後再開啟展示。
  • 重點三：徵文截止六月十九日，社區慶祝活動於二十八日舉行。

紐約州參議員劉醇逸主辦「美國250周年」學生徵文比賽，邀請各年級學生以文字回顧美國過去、思考當下，並展望國家未來。入選作品將在28日(周日)於皇后區法蘭西斯路易士高中(Francis Lewis High School)舉行的「美國250周年社區慶祝活動」中置入特製時間膠囊，封存50年後，於美國建國300周年時再度開啟。

美國將於2026年迎來「獨立宣言」簽署250周年。劉醇逸表示，這項徵文比賽希望鼓勵年輕人思考美國的建國理念，以及他們對未來社會的期待。學生可圍繞「美國對你意味著什麼」、「年輕人如何塑造美國未來」、「過去250年可帶來哪些教訓」、「對50年後或250年後美國人的期望」等主題撰寫文章，也可自行發揮。

劉醇逸說，在美國即將迎來250歲生日之際，這項比賽為年輕人提供一個反思與表達的機會，讓他們思考塑造美國的理想，以及他們希望50年後這個國家成為什麼樣子。他表示，這些文章將成為一份「活的歷史紀錄」，是今天學生寫給未來世代的訊息，期待在社區慶祝活動中閱讀學生的想法，並共同肯定年輕人的聲音。

主辦方表示，入選作品將被放入時間膠囊，日後於皇后區公共圖書館法拉盛緬街分館展示，並在50年後美國建國300周年時開啟，讓未來世代看見當今年輕人對美國的觀察與願景。

「美國250周年社區慶祝活動」將於本月28日(周日)下午1時在法蘭西斯路易士高中舉行。活動內容包括免費食物、現場表演、歷史重演、親子活動，以及紀念「獨立宣言」簽署的互動展覽。社區民眾也可在仿羊皮紙風格的「獨立宣言」展示板上，寫下自己對美國未來的期許。

本次徵文比賽開放給所有年級學生參加，文章可打字或工整手寫，截止日期為本月19日(周五)。參賽者需通過Google表格提交作品，連結為：https://tinyurl.com/y4k6un3d。更多資訊可致電(718)765-6675，或電郵[email protected]查詢。

精華 FAQ

  • 比賽以「美國250周年」為主題，鼓勵學生回顧美國過去、思考當下並展望未來，藉由寫作表達對國家建國理念與社會願景的看法。

  • 入選作品會在社區慶祝活動中放入特製時間膠囊，之後將由皇后區公共圖書館法拉盛緬街分館展示，並在五十年後美國建國300周年時開啟。

  • 參賽者須於本月十九日截止前，透過Google表格提交打字或工整手寫作品；「美國250周年社區慶祝活動」則於本月二十八日下午一時在法蘭西斯路易士高中舉行。

紐約州 劉醇逸 參議員

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