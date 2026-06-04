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劉醇逸提案 紐約公校縮班展延2年

記者戴慈慧／紐約即時報導
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州參議員劉醇逸提出議案，建議將紐約市公校縮班計畫執行期限延長兩年。(記者戴慈慧／...
州參議員劉醇逸提出議案，建議將紐約市公校縮班計畫執行期限延長兩年。(記者戴慈慧／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劉醇逸提案延長紐約市公校縮班計畫兩年。
  • 重點二：修法讓教育局有更多時間招聘教師與增設教室。
  • 重點三：新時程要求2030學年前全面達成班級規模標準。

紐約州參議員劉醇逸(John Liu)日前提出州參、眾兩會議案(S10615/A11539)，將紐約市公校縮減班級人數(Class Size Reduction)計畫的執行期限延長兩年，讓紐約市教育局有更充裕時間完成教師招聘、增設教室等配套措施，以達到州法規定的班級規模標準。法案預計近期可望獲州參、眾議會通過。

目前擔任州參議會紐約市教育委員會主席的劉醇逸表示，修法後的兩年緩衝期，將讓曼達尼市府團隊有更合理的時間推動縮班政策，在兼顧教育品質與實際執行需求下，逐步達成州法要求。

根據法案內容，紐約市公校縮班達標時程將調整為：2026至2027學年達成70%的班級符合標準；2027至2028學年提高至80%；2028至2029學年達到90%；並於2029至2030學年全面達標。

依據現行州法，幼兒園至三年級班級人數上限為20人；四至八年級為23人；高中核心課程班級上限則為25人。

紐約州議會於2022年通過「班級規模法」(Class Size Law)，要求紐約市在五年內逐步降低班級人數。支持者認為，小班教學有助於教師照顧個別學生需求，提升教學品質，尤其能讓英語學習生、特殊教育學生及學習落後學生獲得更多關注。

不過，縮小班級人數政策推動以來，引發財務與空間規畫方面的討論。市教育局指出，若全面落實這一政策，需增聘數千名教師，並增加大量教室空間，預計每年將增加數十億元支出。此外，部分校舍已接近滿載，尤其皇后區、布碌崙及曼哈頓部分熱門學區，面臨教室空間不足的問題。

前紐約市府團隊曾多次向州府反映，在教師短缺及財政壓力下，原定時程執行難度相當高；教育工會及家長團體則認為，紐約市長期存在班級人數過多問題，縮班改革不應因執行困難而停滯。

劉醇逸表示，這項修法並非改變縮班目標，而是提供更務實的執行時程。紐約市仍須最終完成全面縮班，但可利用額外兩年時間，逐步完成教師招聘、教室增建及校舍改建等工作，確保政策順利落實。

精華 FAQ

  • 法案主要是把紐約市公校縮減班級人數的執行期限延長兩年，讓教育局能以更務實的步調完成教師招聘、教室增設與校舍改建，並非取消縮班目標。

  • 依新時程，紐約市公校將在2026至2027學年先達70%，2027至2028學年提升至80%，2028至2029學年達90%，並於2029至2030學年全面達標。

  • 支持者認為小班能照顧個別差異，特別有利英語學習生與特殊教育學生；反對者則指出教師短缺、校舍不足與高昂財政成本，讓原時程執行難度很高。

劉醇逸 曼達尼 紐約市

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