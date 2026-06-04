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紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)
三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約州環境保護廳(NYSDEC)報告稱，在紐約上州，三名偷采蕨菜(ostrich fern fiddleheads)者遭執法人員抓獲，並被繳獲了1萬多株非法採摘的蕨菜。

莢果蕨(Ostrich Fern)狀似小提琴頭部的嫩葉就是華人俗稱的蕨菜，這是一種非常鮮美的春季美味，不僅受到華人的喜愛，在其生長的美國東北部也是不少當地居民的盤中美食。不過，莢果蕨由於比較脆弱，在紐約州被列為受保護植物。

州環保廳執法人員巴托澤斯基(Bartoszewski)中尉近日接到通報，有人在傑斐遜郡(Jefferson County) 埃利斯堡鎮(Town of Ellisburg)的南桑迪溪(South Sandy Creek)非法釣魚。巴托澤斯基和同事趕到現場後，發現有三個人拿著滴水的塑膠袋。這三人隨後將滴水的黑色垃圾袋放入一輛車的後車廂。之後，這三人又回到了溪邊。

巴托澤斯基和環保官員麥克斯韋(Maxwell)對此事展開了調查。執法人員在附近的釣魚點停車場找到了采摘者使用的車輛，他們藉助望遠鏡發現這三人「似乎正在河岸邊採摘某種東西」。州環保廳指控三人正在採摘蕨菜，而且這三人並未獲得在私人土地上採摘蕨菜的許可。州環保廳的報告稱，經快速清點，採摘的蕨菜數量約為一萬株，屬於非法採摘。

由於這三人將車停在釣魚點進行非法活動，州環保廳以非法移除受保護植物和在釣魚點進行非釣魚活動為由，對這三人開出了罰單。

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(NYSDEC)
三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(NYSDEC)

紐約上州 華人

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