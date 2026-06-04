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紐約市垃圾桶補助延至9月7日 屋主可繼續申請報銷

紐約市垃圾桶補助延至9月7日 屋主可繼續申請報銷

記者戴慈慧／紐約即時報導
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紐約市清潔局今日宣布，官方垃圾桶補助計畫(NYC Bin Reimburseme...
紐約市清潔局今日宣布，官方垃圾桶補助計畫(NYC Bin Reimbursement Program)申請期限將延長至9月7日。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市清潔局(Department of Sanitation, DSNY)今日宣布，官方垃圾桶補助計畫(NYC Bin Reimbursement Program)申請期限將延長至9月7日，與住宅垃圾容器化(Containerization)規定的執法寬限期同步結束。符合資格的屋主將有更多時間購買市府指定垃圾桶並申請補助，而相關違規罰款也將繼續暫停至同日。

此次期限延長被視為多位市議員持續向市府爭取的成果。其中，皇后區市議員黃友興(Phil Wong)今年5月曾致函市長，要求延長垃圾桶補助申請期限並推遲執法日期。他指出，不少居民直到近期才得知新規定，若補助截止後立即恢復開罰，將增加家庭經濟負擔，因此呼籲市府將補助計畫與執法寬限期同步延長。

史泰登島市議員莫拉諾(Frank Morano)同日也發表聲明表示支持。他指出，既然市府決定延長執法寬限期，就應繼續協助居民負擔購買官方垃圾桶的成本。

莫拉諾表示，過去數月來，他與市議會少數黨領袖卡爾(David Carr)及市議員漢克斯(Kamillah Hanks)等史泰登島民代持續向市府反映居民意見，希望在推動垃圾容器化政策的同時，減輕屋主面臨的財務壓力。

垃圾桶補助計畫是配合紐約市住宅垃圾容器化政策推出的措施之一。根據規定，一至九戶住宅須使用市清潔局指定的官方垃圾桶存放垃圾，以改善街道環境衛生並減少鼠患問題。由於官方垃圾桶需由居民自行購買，市府因此提供補助，協助符合資格的屋主分擔部分費用。

市清潔局日前宣布，原訂實施的相關罰款將延後至9月7日開始執行，而補助計畫申請期限也同步延長至同一天，讓居民在正式執法前仍有時間完成購買及申請程序。

市府提醒，符合資格的屋主應於9月7日前提交補助申請。相關資格規定、申請方式及垃圾容器化政策內容，可至紐約市清潔局網站查詢。

自垃圾容器化政策推動以來，部分社區及民選官員持續反映居民對成本及執行時程的疑慮。此次市府延長補助及執法寬限期限，被外界視為回應民代及居民訴求的重要一步，也為新規全面實施前提供更多緩衝時間。

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