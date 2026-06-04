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長島美甲店4死9傷車禍 被告全部罪成…最高可判終身監禁

記者高雲兒╱紐約即時報導
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造成四人死亡九人受傷的施瓦利，被陪審團裁定謀殺等所有控罪成立。(美聯社)
造成四人死亡九人受傷的施瓦利，被陪審團裁定謀殺等所有控罪成立。(美聯社)

長島鹿園鎮(Deer Park)夏威夷美甲水療店(Hawaii Nail & Spa)四死九傷車禍案4日裁決出爐。來自長島迪克斯山(Dix Hills)的66歲男子施瓦利(Steven Schwally)，被陪審團裁定二級謀殺罪及其他所有控罪成立。二級謀殺罪最高可判25年至終身監禁，法官已將量刑日期定於8月12日。

施瓦利被控於2024年6月28日酒後駕駛一輛2020年雪佛蘭休旅車，以高速衝入位於鹿園鎮Grand Boulevard的夏威夷美甲水療店，造成四人死亡、九人受傷，三名死者為華人。陪審團由六名女性與六名男性組成，在州最高法院法官安布羅(Richard Ambro)主持下審議，並於審議第二日作出裁決。施瓦利近日因心臟病發作正在康復，宣讀裁決時並未出庭。

施瓦利受審罪名超過十多項，陪審團裁定所有控罪成立，其中最重的是四項二級謀殺罪。其他成立罪名還包括誤殺罪、加重車輛殺人罪、車輛攻擊罪、魯莽危害罪等多項重罪，以及數項輕罪。陪審團審議期間曾向法官提交三張紙條，其中兩次要求重讀二級謀殺罪與誤殺罪的法律說明，並要求解釋「漠視人命」(depraved indifference)的定義。

檢方在庭審中指出，施瓦利事發前已在鹿園鎮一帶飲酒並開車數小時，撞入美甲店前車速達每小時78哩。檢方稱，施瓦利血液酒精濃度為0.17%，超過紐約州法定酒駕上限0.08%的兩倍以上。檢方認為，這起事故並非普通交通意外，而是被告在醉酒狀態下仍高速駕駛，最終造成多人死傷。

庭審期間，檢方多次播放車禍後現場影片。畫面顯示，施瓦利駕駛的車輛衝入店內後停在店鋪後方，多名受害者被壓在車下，店內充滿灰塵、碎玻璃和散落的美甲椅，顧客與員工在現場哭喊求救。檢方表示，案發時店內人員幾乎沒有時間反應或躲避。

辯方律師卡薩爾(Christopher Cassar)則主張，施瓦利並非因醉酒導致車禍，而是因腿部問題突然發作，右腳無法從油門移開，才失去對車輛的控制。辯方並指出，施瓦利在事發前的監控畫面中沒有明顯踉蹌、口齒不清或站立不穩等醉酒跡象。不過，陪審團最終未採納辯方說法，裁定施瓦利所有控罪成立。

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