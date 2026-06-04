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紐約市前五月凶殺、槍擊案創新低 但仇恨犯罪大增

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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紐約市警(NYPD)公布最新治安數據，指今年前五個月全市凶殺案、槍擊事件及槍擊受...
紐約市警(NYPD)公布最新治安數據，指今年前五個月全市凶殺案、槍擊事件及槍擊受害者人數均創有紀錄以來同期新低。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警(NYPD)3日公布治安數據顯示，今年前五個月全市凶殺案、槍擊事件及槍擊受害者人數均創有紀錄以來同期新低；局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，警方正透過精準警務部署、打擊槍支犯罪及瓦解幫派等方式，持續降低全市犯罪。不過仇恨犯罪較去年同期飆升逾70%，其中反猶太裔事件的增幅最為嚴重。

根據市警數據，今年截至目前，紐約市凶殺案較去年同期下降20.9%，由129宗降至102宗，低於2014年及2017年創下的113宗同期最低紀錄；槍擊事件下降5.7%，共247宗，低於2025年創下的262宗紀錄；槍擊受害者人數下降7.1%，共289人，也低於2019年創下的309人紀錄。

5月單月數據同樣創低。全市5月發生51宗槍擊事件，較去年同期的53宗再少兩宗；槍擊受害者為58人，較去年同期65人減少7人。

地鐵治安方面，市警表示，繼去年地鐵系統重大犯罪降至2009年以來、排除疫情年份後的最低水平後，今年截至目前地鐵重大犯罪再下降1.1%，5月則下降6.5%。

公共房屋治安也出現改善。今年前五個月，公共房屋內的凶殺案、槍擊事件、槍擊受害者及搶劫案均創同期最低紀錄；當中凶殺案下降46.7%，槍擊事件下降24.5%，槍擊受害者下降30%，搶劫案下降24.3%。

值得注意的是，今年前五月全市共有68宗確認的仇恨犯罪，遠高於去年同期的39宗。其中，反猶太裔襲擊案從去年同期的24宗，激增至41宗，升幅高達70.8%。

蒂池表示，隨著夏季到來及多項大型活動陸續舉行，市警將繼續依據數據部署警力，把警員安排在最需要的地點和時段，以維持全市治安。

槍擊 仇恨犯罪 紐約市

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