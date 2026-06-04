鋰電池站擬設學校對街 黃友興致函學監：為何未通知家長？

市教育局擬在皇后區中村(Middle Village)128公校正對面，設鋰離子電池儲能站，皇后區市議員黃友興4日表示，他已致信第24學區學監，要求市教育局說明為何未就此事通知家長。圖為此前他在集會上發言。表示，居民並非反對新能源發展，而是反對將大型鋰電池儲能設施設於學校及住宅區附近，呼籲業者另覓更適合地點。(記者許振輝／攝影)

市教育局擬在皇后區 中村(Middle Village)128公校正對面，設鋰離子電池儲能站，皇后區市議員黃友興4日表示，他已致信第24學區 學監里維拉(Anthony Rivera)，要求市教育局說明為何未就此事通知家長，並同時釐清當重大社區議題可能影響學校時，校方、家長教師會(PTA)及相關單位應如何通知家長並徵詢意見。

據悉在本月2日，數百名居民集會，反對在社區建立鋰離子電池儲能站，此後家長也向黃友興辦公室提出擔憂。許多家長告訴黃友興，他們此前並不知道這個計畫，直到通過黃友興辦公室、Juniper Park Civic Association以及其他社區組織的外展工作，方才得知此事。

此外，根據黃友興辦公室收到的家長反映，部分家長還對PTA董事會曾討論該議題、但未與全體家長舉行更廣泛公開討論感到不滿。也有家長關注NineDot Energy代表因應公司外展工作，曾接觸了PTA及其他地方組織。

黃友興在信中表示，他敦促教育局釐清他們是否曾向128公校的家庭提供過相關資訊，若曾提供，則也需具體說明提供了哪些資訊。同時，他也要求當局釐清，當重大社區議題可能影響學校、家長教師會(PTA)以及相關社群時，當局對通知家長負有哪些義務。

此外，他也要求教育局提供有關家長通知、PTA與NineDot Energy之間討論，以及家長了解該提案並提供意見機會等方面的資訊，同時釐清建方NineDot Energy是否曾聯絡PTA及其他地方組織，以及相關的外展情況。

黃友興指出，NineDot Energy過去在社區廣泛反對的情況下仍推進項目，同時向擬建地所在社區的組織提供補助、贊助或財務支持。無論相關支持最終是否被接受，都可能造成社區組織被迫在表達反對意見與獲取資源之間作出選擇的觀感。他說，居民、家長及地方組織應在透明程序中充分表達關切，而不應感到社區因此被分化。

黃友興表示，無論個人最終支持或反對該提案，只要有重大項目擬建於學校附近，家長都應獲得完整、透明的資訊與討論機會。他作為前第24社區教育委員會主席，長期與家長、教育工作者、PTA及學校領導合作，他認為學校、家長協調員及PTA，都有責任確保家長知悉影響學校社群的重大事項。

他表示，從其辦公室收到的投訴及已審閱資訊來看，不少家庭認為自己被排除在討論之外。令他最擔憂的是，家長表示，在相關立場形成前，廣大家長群體並未獲得有意義的公開討論機會。