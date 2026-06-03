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紐約法拉盛華男持剪刀刺死屋主 認罪後被判18年至終身監禁

記者戴慈慧／紐約即時報導
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皇后區法拉盛39歲華男張揚(Yang Zhang，音譯)因2022年闖入民宅並持...
皇后區法拉盛39歲華男張揚(Yang Zhang，音譯)因2022年闖入民宅並持剪刀刺死41歲華裔男子黃逸明(Yat Ming Wong，音譯)，被判處18年至終身監禁。圖為法拉盛街景。示意圖，非新聞當事者。(記者戴慈慧／攝影)

皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)3日宣布，法拉盛39歲華裔男子張揚(Yang Zhang，音譯)因2022年闖入民宅並持剪刀刺死41歲華裔男子黃逸明(Yat Ming Wong，音譯)，被判處18年至終身監禁。

根據檢方資料，張揚於今年5月13日承認二級謀殺罪，以換取撤銷其他相關指控。皇后區最高法院法官於3日宣判，判處其18年至終身監禁。

案發於2022年5月22日凌晨約2時。檢方指出，張揚攀爬至法拉盛57大道一棟住宅三樓陽台後闖入公寓。當時黃逸明與妻子正在睡覺，突然發現有人入侵家中。黃逸明起身與闖入者對峙，雙方隨即發生激烈肢體衝突。

檢方表示，張揚在衝突中持剪刀不斷攻擊黃逸明，朝其頭部、頸部、手臂及腿部猛刺。黃妻趁混亂期間成功逃離臥室並未受傷，但黃逸明身中超過100處刺傷及割傷，當場傷重身亡。

皇后區地方檢察官凱茲表示，被告深夜闖入一對夫婦家中，對兩人造成極大恐懼與傷害，並以極其殘忍的方式奪走黃逸明的生命。她希望此次判決能為死者家屬帶來些許慰藉。

檢方指出，張揚在命案發生前一天，還曾闖入法拉盛Haight Street另一處住宅。他同樣攀爬至三樓公寓入內行竊，所幸當時屋內無人，因此未造成人員傷亡。

案件由皇后區地方檢察官辦公室凶殺案調查組及重大犯罪組共同偵辦與起訴。檢方表示，此案歷經多年司法程序後終於完成審理，相關受害家庭也盼望藉由判決結果，為這起震驚社區的血案畫下句點。

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