我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普下周一親臨尼克隊主場觀戰？麥迪遜花園廣場安保演練

加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃

川普下周一親臨尼克隊主場觀戰？麥迪遜花園廣場安保演練

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
消息人士透露，總統川普預計參與本屆NBA第三場位於尼克隊主場麥迪遜廣場花園的總冠...
消息人士透露，總統川普預計參與本屆NBA第三場位於尼克隊主場麥迪遜廣場花園的總冠軍賽事。(路透檔案照)

紐約尼克隊睽違27年再度闖進NBA總決賽，不僅全城轟動，據消息人士透露，總統川普也預計親臨第三場位於主場麥迪遜廣場花園的賽事。

消息人士透露，川普計畫於6月8日赴麥迪遜廣場花園觀看尼克對馬刺的第三場賽事。對此，廣場方已就其到訪展開安全部署演練，不過相關行程仍有變動可能。白宮尚未回應置評請求，也並未正面回應川普的行程。

而同樣身為尼克球迷的市長曼達尼(Zohran Mamdani)，除了為賽事簽署廢除學童就寢時間的行政命令外，他同樣計畫出席第三場比賽，但據悉兩人落座區域將分開安排。

本屆NBA總決賽從6月3日(周三)開始，前四場比賽分別為6月3、5、8、10日，其中前兩場比賽尼克隊將至客場比賽，6月8日(周一)和10日(周三)則將回到主場。此外，若賽事在此尚未完結，6月16日(周二)的第六場比賽也將回到紐約開打。

不過，川普曾透露他原打算出席東部決賽第五場，但尼克以四連勝橫掃克利夫蘭騎士隊，提前晉級總決賽，使他未能成行。他也在訪問時稱讚尼克隊今年的表現，以及麥迪遜廣場花園執行主席多蘭(Jim Dolan)的管理能力。「我受邀出席，原本打算周三(東決第五場)去的，但他們太快結束了。這支球隊很棒，多蘭也是個很好的人。你知道的，他擁有並主理麥迪遜廣場花園，今年他過得不錯。」

川普上月27日接受「紐約郵報」採訪時透露已獲多方邀請出席主場賽事。「這支球隊真的太厲害了！他們贏下每一場比賽，真的有幾位出色的球員。我想我會去看其中一場，是的。有很多人邀請我，包括多蘭，我覺得這很棒。能看到這一切真好。尼克多年來確實吃了不少苦，現在他們打得非常好。」

特朗普在任期間多次出席重大體育賽事，包括今年2月費城老鷹隊於紐奧良奪得超級盃的賽事，以及去年9月在皇后區舉行的美國網球公開賽男單決賽。

尼克隊此番是隊史自1999年以來首度打進總決賽，上一次尼克隊奪冠則是為1973年，多年厚積薄發也讓紐約客格外期待今年的賽事。

川普 尼克隊 麥迪遜廣場花園

上一則

紐約愛樂戶外音樂會9日開跑 五大區皆可免費欣賞

下一則

戶外活動嚴防蜱蟲 紐約萊姆病去年近3000例創新高
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

NBA尼克隊闖進總冠軍賽 川普要在紐約看球

NBA尼克隊闖進總冠軍賽 川普要在紐約看球
首位看NBA總決賽總統？川普檔期爆滿 仍喊看尼克爭冠

首位看NBA總決賽總統？川普檔期爆滿 仍喊看尼克爭冠
NBA總決賽恐遇世界盃 6月16日交通拉警報

NBA總決賽恐遇世界盃 6月16日交通拉警報
嗆川普不懂紐約尼克隊 霍楚自己卻搞錯奪冠年分

嗆川普不懂紐約尼克隊 霍楚自己卻搞錯奪冠年分

熱門新聞

維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
自「大而美法案」通過後，針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求更加緊縮，新規將於6月1日起正式執行。(記者馬璿／攝影)

領糧食券須工作6月1日生效 逾4萬紐約客恐失福利

2026-05-28 16:10
18人涉嫌參與一場房契詐騙陰謀，盜取曼哈頓哈林區一棟價值過百萬的豪華褐石大宅，被起訴，其中一名主要嫌犯為華人。圖為哈林區的特色褐石住宅街區。(記者許君達／攝影)

18人「一條龍」精心陰謀詐走曼哈頓大宅 1華人涉案

2026-05-28 20:29
道明銀行，示意圖，非文中當事分行。(美聯社)

道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

2026-05-30 15:59
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27

超人氣

更多 >
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...
買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要
台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收