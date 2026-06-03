川普下周一親臨尼克隊主場觀戰？麥迪遜花園廣場安保演練

消息人士透露，總統川普預計參與本屆NBA第三場位於尼克隊主場麥迪遜廣場花園的總冠軍賽事。(路透檔案照)

紐約尼克隊 睽違27年再度闖進NBA總決賽，不僅全城轟動，據消息人士透露，總統川普 也預計親臨第三場位於主場麥迪遜廣場花園 的賽事。

消息人士透露，川普計畫於6月8日赴麥迪遜廣場花園觀看尼克對馬刺的第三場賽事。對此，廣場方已就其到訪展開安全部署演練，不過相關行程仍有變動可能。白宮尚未回應置評請求，也並未正面回應川普的行程。

而同樣身為尼克球迷的市長曼達尼(Zohran Mamdani)，除了為賽事簽署廢除學童就寢時間的行政命令外，他同樣計畫出席第三場比賽，但據悉兩人落座區域將分開安排。

本屆NBA總決賽從6月3日(周三)開始，前四場比賽分別為6月3、5、8、10日，其中前兩場比賽尼克隊將至客場比賽，6月8日(周一)和10日(周三)則將回到主場。此外，若賽事在此尚未完結，6月16日(周二)的第六場比賽也將回到紐約開打。

不過，川普曾透露他原打算出席東部決賽第五場，但尼克以四連勝橫掃克利夫蘭騎士隊，提前晉級總決賽，使他未能成行。他也在訪問時稱讚尼克隊今年的表現，以及麥迪遜廣場花園執行主席多蘭(Jim Dolan)的管理能力。「我受邀出席，原本打算周三(東決第五場)去的，但他們太快結束了。這支球隊很棒，多蘭也是個很好的人。你知道的，他擁有並主理麥迪遜廣場花園，今年他過得不錯。」

川普上月27日接受「紐約郵報」採訪時透露已獲多方邀請出席主場賽事。「這支球隊真的太厲害了！他們贏下每一場比賽，真的有幾位出色的球員。我想我會去看其中一場，是的。有很多人邀請我，包括多蘭，我覺得這很棒。能看到這一切真好。尼克多年來確實吃了不少苦，現在他們打得非常好。」

特朗普在任期間多次出席重大體育賽事，包括今年2月費城老鷹隊於紐奧良奪得超級盃的賽事，以及去年9月在皇后區舉行的美國網球公開賽男單決賽。

尼克隊此番是隊史自1999年以來首度打進總決賽，上一次尼克隊奪冠則是為1973年，多年厚積薄發也讓紐約客格外期待今年的賽事。