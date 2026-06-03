我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普下周一親臨尼克隊主場觀戰？麥迪遜花園廣場安保演練

加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃

紐約愛樂戶外音樂會9日開跑 五大區皆可免費欣賞

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約愛樂樂團每年的盛會「公園音樂會」，將從9日起於布朗士、曼哈頓、布碌崙(布魯克...
紐約愛樂樂團每年的盛會「公園音樂會」，將從9日起於布朗士、曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區的四個公園舉行。圖為布碌崙展望公園表演現場。(記者馬璿╱攝影)

紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)每年的盛會「公園音樂會」(Concerts in the Parks)，將從9日起於布朗士曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區的四個公園舉行，並於14日在史泰登島加辦免費室內音樂會。

本屆公園音樂會由香港裔指揮家陳以琳(Elim Chan)執棒，首席大提琴手布雷(Carter Brey)擔綱演出聖桑(Saint-Saëns)「第一號大提琴協奏曲」，並加演柯普蘭(Aaron Copland)、拉威爾(Maurice Ravel)等人樂曲，且每場演出結束後均設有煙火表演。

演出時間表如下：9日布朗士范科特蘭特公園(Van Cortlandt Park)的閱兵廣場(Parade Ground)、10日曼哈頓中央公園大草坪(Great Lawn)、11日皇后區康寧漢公園(Cunningham Park)193街球場、12日布碌崙展望公園(Prospect Park)舉行。

14日另於史泰登島聖喬治劇院(St. George Theatre)舉行免費室內音樂會，由樂團音樂家演奏莫扎特(Mozart)與布拉姆斯(Brahms)的單簧管五重奏，入場免費，但須事先登記索票。

主辦單位建議民眾最晚於晚間8時開演前兩小時抵達，以便挑選理想位置。草坪座位不設預約，依先到先得原則開放。入場可攜帶野餐墊及低矮沙灘椅，隨身包限帶尺寸不超過12×12×6吋的全透明袋，或尺寸不超過4.5×6.5吋的非透明手拿包或腰包。冷藏箱、一般椅子、酒精飲料及玻璃容器均不得攜入。

現場設有無障礙專區，有需要的民眾可致電(212)273-6181或發送電郵至[email protected]洽詢。若因天氣因素取消演出，民眾可致電公園熱線(212)875-5709，或關注紐約愛樂官方社群媒體，亦可至nyphil.org登記訂閱天氣警報通知。

紐約愛樂公園音樂會系列自1965年開始舉辦，至今已成為紐約夏季文化生活的重要組成部分，深受市民喜愛。

曼哈頓 布朗士 皇后區

上一則

布碌崙、皇后區連續作案 男嫌竊中餐館10萬元現金

下一則

川普下周一親臨尼克隊主場觀戰？麥迪遜花園廣場安保演練
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

6/7仰望星光音樂會 林肯中心共享音樂的智慧與美好

6/7仰望星光音樂會 林肯中心共享音樂的智慧與美好
幼獅青少年管弦樂團年度音樂會 紀念方秀蓉

幼獅青少年管弦樂團年度音樂會 紀念方秀蓉
紐約夏日以球會友 攀岩、健身升溫 抱石、HYROX走紅

紐約夏日以球會友 攀岩、健身升溫 抱石、HYROX走紅
紐約護膚品牌推免費接駁巴士 串聯布碌崙南北區

紐約護膚品牌推免費接駁巴士 串聯布碌崙南北區

熱門新聞

維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
自「大而美法案」通過後，針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求更加緊縮，新規將於6月1日起正式執行。(記者馬璿／攝影)

領糧食券須工作6月1日生效 逾4萬紐約客恐失福利

2026-05-28 16:10
18人涉嫌參與一場房契詐騙陰謀，盜取曼哈頓哈林區一棟價值過百萬的豪華褐石大宅，被起訴，其中一名主要嫌犯為華人。圖為哈林區的特色褐石住宅街區。(記者許君達／攝影)

18人「一條龍」精心陰謀詐走曼哈頓大宅 1華人涉案

2026-05-28 20:29
道明銀行，示意圖，非文中當事分行。(美聯社)

道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

2026-05-30 15:59
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27

超人氣

更多 >
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...
買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要
台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收