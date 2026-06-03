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冒名竊500萬元牛羊肉、起司、香菸…紐約銷贓 8賊被起訴

記者許君達╱紐約即時報導
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圖為該團伙使用的假冒貨運單據。(檢方提供)
圖為該團伙使用的假冒貨運單據。(檢方提供)

曼哈頓地區檢察官辦公室3日宣布破獲一起跨州零售盜竊案，起訴八名俄語裔嫌疑人。該團伙被控在東北部多州冒充貨運公司，從貨運經紀人處盜竊價值超過500萬元的貨物，然後運到紐約市銷贓。

據介紹，美國貨主在發送大宗貨物前，會通過貨運經紀人公開發布需求，招募貨運商競標。而法庭文件顯示，這個以哈桑諾夫(Murodullo Khasanov)為主謀的盜竊團伙首先通過駭客竊取中標公司的資訊，然後偽造相關文件，並將自己的卡車偽裝成中標公司的樣式，搶先前往倉庫將貨物提走，最後運往紐約銷贓。從2025年10月到2026年4月間，該團伙共作案六次，竊取價值約16萬元的羊肉、29萬元的牛肉、43萬元的起司、26萬元的銅，以及超過330萬元的香菸，非法所得總額超過500萬元。

根據起訴文件介紹的案情，該團伙在2025年12月，分別駕駛偽裝卡車，從新澤西和賓州的兩個倉庫將數萬磅的起司和牛肉運走。這些貨物原計畫分別運往喬治亞和科羅拉多，卻最終都被運到了紐約的黑市。根據受害經紀人的證詞，他們都是在收到冒充合作承運商的釣魚電郵後，誤將相關資訊發給了由哈桑諾夫幕後操縱的犯罪集團。此外，該團伙還分別從新澤西和維吉尼亞的倉庫中盜走數以萬計的食物、銅線以及香菸等。

八名被告同時被控一項四級共謀罪，並根據每個人所涉竊案的不同情況，分別被控多項重竊罪和非法持有贓物罪。檢方稱，鑑於該團伙的作案手段熟練、專業程度高、分工明確，有理由相信他們還會有更多案件在身。相關調查仍在繼續進行。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)和協同調查的紐約市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)均表示，該團伙盜竊的物品雖然普通，但受害者幾乎全是中小企業，其中有些企業在遭此一擊後，很可能直接導致資金鏈斷裂、再也無法恢復。此外，他們使用高科技的駭客手段從事犯罪行為，令受害者愈發難以防範，是一個令人擔憂的趨勢。

該團伙被控先通過駭客手段竊取承運商資訊，然後偽造文件和卡車，搶先前往倉庫提貨，並...
該團伙被控先通過駭客手段竊取承運商資訊，然後偽造文件和卡車，搶先前往倉庫提貨，並將原定發往外州的貨物運往紐約的黑市銷贓。圖為執法機構查扣的假冒貨運牌照。(檢方提供)

曼哈頓檢方宣布起訴以哈桑諾夫為首的八人跨州零售盜竊團伙。圖為該團伙成員將贓物運往...
曼哈頓檢方宣布起訴以哈桑諾夫為首的八人跨州零售盜竊團伙。圖為該團伙成員將贓物運往紐約市後，向收購商的倉庫內卸貨。(檢方提供)

曼哈頓 紐約市 賓州

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