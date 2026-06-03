鄰近學校與日托中心 紐約皇后區居民反建鋰電池儲能設施

皇后區中村、馬斯佩斯及周邊社區數十位居民參加集會，反對NineDot Energy擬在64-30 69th Place興建大型鋰電池儲能設施。(記者許振輝／攝影)

皇后區 中村(Middle Village)居民2日集會，反對NineDot Energy計畫在當地興建大型鋰離子電池儲能設施。該地點位於PS/IS 128學校對面，並鄰近兒童室內遊樂場、日托中心、動物醫院及住宅區，引發家長、教師及社區人士對公共安全與選址合理性的強烈關切。

集會由華裔 市議員黃友興(Phil Wong)辦公室發起。黃友興表示，社區並非反對新能源發展，但反對將具有潛在安全風險的設施設在學校與住宅區旁。他呼籲NineDot Energy及相關政府單位重新評估選址，將此類設施安排在更適合的工業區，而非人口密集、兒童與家庭頻繁出入的社區街區。

曾兩度參選紐約市 長、長期關注皇后區社區議題的史里華(Curtis Sliwa)也到場聲援。他表示，近年多個外圍行政區社區都面臨類似電池儲能設施選址爭議，居民應持續追蹤相關土地與公司資訊，要求政府及業者清楚交代安全標準、監管措施與緊急應變計畫。

紐約市教師工會(UFT)皇后區政治行動協調員Washington Sanchez也出席集會。他指出，在公立學校正對面興建能源設施「並不合理」，呼籲市府與相關單位聽取居民與家長的聲音。

集會中，居民多次高喊「Not here!」及「NineDot, go home!」，表達對該選址的不滿。反對者表示，鋰離子電池若發生火災，滅火難度高，並擔心一旦發生事故，鄰近學校、日托中心、商家與住宅區將承受風險。

居民要求NineDot Energy與市府正面回應社區疑慮，包括設施是否符合消防安全規範、緊急應變計畫是否充分，以及為何選址在學校與兒童設施附近。

黃友興表示，他將繼續與居民、家長、教師及社區團體站在一起，要求業者與政府部門重新考量該計畫。

市議員黃友興與社區居民、家長及支持者在集會上高舉標語，表達對鋰電池儲能設施選址鄰近學校及住宅區的憂慮。(記者許振輝／攝影)

集會在皇后區中村64-30 69th Place外舉行，居民聚集表達反對意見，要求業者重新評估選址，將相關設施設於工業區而非住宅社區。(記者許振輝／攝影)

市議員黃友興在集會上表示，居民並非反對新能源發展，而是反對將大型鋰電池儲能設施設於學校及住宅區附近，呼籲業者另覓更適合地點。(記者許振輝／攝影)