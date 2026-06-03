紐約皇冠高地酒廊開槍致3死10傷 21歲血幫成員認罪

紐約皇冠高地酒廊槍案中的21歲嫌犯史賓塞認罪。(Citizen截圖)

紐約東區聯邦法院2日宣布，紐約皇冠高地(Crown Heights)酒廊槍案嫌犯，21歲的史賓塞(Timothy Spence)認罪，承認犯有為敲詐勒索而實施的襲擊罪和開槍罪。2025年8月17日發生在布碌崙 (布魯克林 ) 皇冠高地城市風味酒廊(Taste of the City Lounge)的槍擊 案共造成三人死亡，另有十人受傷。如被量刑，斯賓塞將面臨至少十年監禁，最高可判處終身監禁。

根據法庭文件，2025年8月17日凌晨，「5-9 Brims」幫派成員史賓塞與同夥在城市風味酒廊喝酒，當時在場的還有與5-9 Brims幫派敵對的「Folk Nation Gangster Disciples」(簡稱「GD幫」)的人員。大約凌晨3時，「5-9 Brims」幫成員開始向GD的成員開槍，後者隨即還擊。史賓塞在槍擊開始時持有武器，他向一群GD幫的人員開槍。在短短六秒鐘內，雙方在酒吧內共射出了超過40發子彈，造成3人死亡，10人受傷。

「5-9 Brims」是1970年代初在加州洛杉磯成立的「血幫」Bloods街頭幫派的一個分支。1990年代，「5-9 Brims」等一些「血幫」街頭幫派分支開始在美國東岸活動，包括紐約。之後「5-9 Brims」先後隸屬於不同的「聯合血幫」(United Blood Nation，簡稱「UBN」)和「紐約血幫布里姆軍團」(New York Blood Brim Army，簡稱「NYBBA」)。NYBBA由多個被稱為「街區」(hoods)的分支組成，其中包括5-9 Brims等。NYBBA的各個分支都保留共同的紋身、交流暗語和手勢，而且所有分支的成員都因身著紅色服裝被識別為「血幫」成員。

「5-9 Brims」的成員來自紐約市五大區，曾實施謀殺和襲擊，以及搶劫、販毒和詐騙等其他犯罪活動。該幫派成員認為，針對敵對派別成員的暴力行為會提升其在幫派中的地位，並被視為幫派內部的慣例。

此案另有一名25歲的同案犯羅伊(Elijah Roy)也遭指控，涉嫌以敲詐勒索為目的的攻擊，以及非法持有彈藥罪。