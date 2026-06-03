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布碌崙母女公寓遭刺死 同址兩年前也爆命案…社區震驚

記者馬璿／紐約即時報導
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布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)一棟公寓大樓日前傳出一起命案，一...
布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)一棟公寓大樓日前傳出一起命案，一對母女在屋內遭利器刺傷，送救無效雙雙不治。(取自谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)一棟公寓大樓日前傳出一起命案，一對母女在屋內遭利器刺傷，送救無效雙雙不治。然而，這並非該處初次發生命案，同一地點兩年前亦曾發生過一起槍擊謀殺自殺案，再度引發社區震驚。

紐約市警局第78分局警員約於5月30日晚間8時接獲911報案，指公園坡第二街386號有女性遭到攻擊，隨即趕赴現場。抵達後發現一名59歲女性倒地昏迷、毫無反應，全身多處遭利器刺傷。警員進一步搜查公寓時，又在室內發現同樣昏迷的一名23歲女性，身上亦有多處刺傷。急救人員到場後宣告兩人均不治身亡。

警方消息來源其後確認，兩名死者為59歲的布拉塞羅(Olga Elena Bracero)及其女兒、23歲的威爾遜(Kayla Wilson)。調查人員研判，恐為威爾遜持刀刺死母親後隨即自盡，案件疑為謀殺與自殺。目前尚未有人被捕，調查仍在進行中。

在這條街上居住逾30年的插畫師法斯伯格(Fred Fassberger)，事發時剛從附近猶太會堂返家，正好目睹警方封鎖現場。他形容此處向來是「非常安全、非常安靜的街道」，並回憶兩年前另一起命案發生後，社區曾在教堂召開會議，「由此可見這類事件對社區的衝擊之大，居民都想了解究竟發生了什麼事。」

這棟大樓此前已有前車之鑑，2024年1月，警方在同一地點發現34歲財務顧問基爾申鮑姆(Olga Kirshenbaum)與其伴侶、34歲廚師傑克遜(Jason Jackson)陳屍在屋內，兩人頭部均有槍傷，傑克遜遺體旁發現一把槍械，案件同樣疑為謀殺與自殺。

此外，30日的案件是布碌崙當周內發生的第四宗致命刺傷事件。警方目前亦在調查同日深夜發生於東弗萊布許(East Flatbush)一棟公寓大樓的持刀傷人案，造成一男死亡、另一男重傷。當周早些時候，卡納西(Canarsie)及日落公園(Sunset Park)亦分別發生持刀殺人案，各有一名男子罹難。

布碌崙 槍擊 布魯克林

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