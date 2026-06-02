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曼達尼發布世界盃宣傳片展現紐約多元風采 大力神盃抵達紐約免費展出

記者范航瑜╱紐約即時報導
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哥譚FC(Gotham FC)旗下球員普爾斯(Midge Purce)。(截自市...
哥譚FC(Gotham FC)旗下球員普爾斯(Midge Purce)。(截自市府視頻)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)2日發布2026年國際足聯世界盃(FIFA World Cup)宣傳片，以影像呈現紐約市作為本屆賽事核心城市的獨特地位。同日，國際足聯大力神盃全球巡迴展(FIFA World Cup Trophy Tour)抵達紐約自然歷史博物館，並將於3日在新澤西美國夢商場展出。

影片集結美國男子國家隊球星韋亞(Tim Weah)、哥譚FC(Gotham FC)旗下球員普爾斯(Midge Purce)、達德利(Jordynn Dudley)、布魯妮娜(Bruninha)、北田(Andrea Kitahata)及許帕斯基(Sarah Schupansky)，以及出身布朗士的法里德(Morad Fareed)共同出鏡。法里德是首支嘗試世界盃資格賽的巴勒斯坦國家隊成員。影片還邀來布朗士科學高中(Bronx High School of Science)足球隊球員亮相，曼達尼本人就讀該校期間曾在此踢球。

影片取景遍布紐約多處地標，包括美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)，捕捉了這座城市作為足球之都的面貌：布朗士校園操場上踢球的孩子、在頂級賽場競技的女球員以及各移民社區。曼達尼在影片中表示，他從小在這座城市長大，與來自世界各地的鄰居一同觀看世界盃，「正是這一點讓紐約如此特別：全世界都在這里。」

影片素材橫跨曼達尼就任以來的數個月，涵蓋「足球街道」(Soccer Streets)活動、哥譚FC場邊畫面，以及在布碌崙(布魯克林)FancyFree舉辦的歐冠決賽觀賽派對。市府同時還將聯合全市數百家餐廳和酒吧推出世界盃主題優惠，希望吸引遊客走訪不同社區，帶動各區商業發展。

與宣傳片同步掀起世界盃熱潮的還有大力神盃全球巡迴展。國際足聯將世界盃獎盃帶往各主辦城市及重點市場公開展出，讓球迷得以近距離一睹獎盃真容。本屆巡迴展自今年1月在沙烏地阿拉伯利雅德(Riyadh)啟動，2月下旬移師北美，走遍加拿大、墨西哥及美國共16座世界盃主辦城市。大力神盃巡迴展已於2日抵達美國自然歷史博物館，3日將在新澤西美國夢商場展出。門票可訪問cokeurl.com/tour免費領取，球迷可先到先得，每人最多四張票。

同日，國際足聯大力神盃全球巡迴展(FIFA World Cup Trophy T...
同日，國際足聯大力神盃全球巡迴展(FIFA World Cup Trophy Tour)抵達紐約自然歷史博物館，曼達尼應邀出席。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)2日發布2026年國際足聯世界盃(FI...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)2日發布2026年國際足聯世界盃(FIFA World Cup)宣傳片，以影像呈現紐約市作為本屆賽事核心城市的獨特地位。(截自市府視頻)

影片還邀來布朗士科學高中(Bronx High School of Scienc...
影片還邀來布朗士科學高中(Bronx High School of Science)足球隊球員亮相，曼達尼本人就讀該校期間曾在此踢球。(截自市府視頻)

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