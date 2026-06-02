下水道尋寶？紐約連爆發非法入井 警方：疑搜刮財物

布碌崙(布魯克林)與皇后區近日接連發生多起撬開井蓋非法進入下水道事件。圖為井蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 (布魯克林)與皇后區 近日接連發生多起非法進入下水道事件，多批人馬深夜鑽入水井、數小時後才現身離去，引發民眾熱議。警方調查後現已排除公共安全威脅，執法官員透露目前主要推斷這批人目的為搜刮流落下水道的財物，而此類事件在紐約市 並非首例。目前各起案件均無人受傷或被捕，警方亦尚未將各案串連。

首起事件發生於5月28日深夜約11時，格雷夫森德(Gravesend)麥當勞大道與科林廣場附近，一群約七人的團夥被目擊移開水井蓋後下探，約三小時後、即翌日凌晨2時才現身離去。附近店家取得的現場監視器畫面顯示，一名男子撬開水井蓋並將其藏於附近車輛之間，七名男子隨後魚貫從地底鑽出，每人手持手電筒，身穿雨靴和連身防水褲，脫去滿身污穢的裝備後，將衣物及地下所得之物扔進三輛等候車輛，隨即駕車離去。

約一小時後，相距約10哩的威廉斯堡(Williamsburg)與貝德福德大道附近再傳一起事件，共八人於凌晨1時下探，在地底停留逾兩個半小時後爬出，隨即乘車離去。在布碌崙的事件發生數日後，亦有人舉報，5月5日凌晨近2時，皇后區阿斯托利亞(Astoria)早也發現類似事件。當時三名男子身穿齊腰防水褲、手持手電筒，撬開水井蓋後入內。目擊者表示，當時有兩輛車停在附近，疑為接應，同行友人隨即報警。

紐約市警察局K-9小組、市消防局及市環保局均到場調查。警方應急服務小組偕同環境官員對下水道系統展開調查後，確認對公眾不構成任何治安或水安全威脅。市環境保護局派員檢查下水道系統，確認基礎設施未受損，並強調入井屬違法行為，且極度危險。紐約市警察局情報部門的調查目前仍在進行中。

退休紐約市警局警長莫納漢(John Monaghan)警告，下水道環境危機四伏。進入者可能因誤觸燃氣管線或電纜線導致觸電或窒息。一名高級執法官員亦表示，這批人極可能在下水道搜刮財物。

執法官員指出，入井搜刮並非新鮮事。紐約市地下鋪設逾7500哩的下水道管線網絡，多年來屢屢引來非法探入者。2015年，時年21歲的市環保局兼職員工為搜尋黃金、珠寶和槍枝，曾同兩名友人多次下探布碌崙下水道，最終以非法入侵罪被捕。2025年4月，另一組團夥再度因相同原因被捕，其中一人坦承是為撿拾掉落的金子以維生。知情人士向媒體透露，此類地下搜刮行為在其他國家更為普遍，目標通常為硬幣、錢包、廢金屬或首飾。

市環保局發言人強調，「下水道可能存在多種危險，包括有毒乃至致命氣體、不穩定地面、洪水風險及密閉空間，公眾切勿擅自進入水管、排水渠、集水槽、水井或排放口。」市議員莊文怡(Susan Zhuang)亦呼籲市民提高警惕，若目擊有人進入水井，請立即撥打911。