布碌崙U大道華商聚集區發生槍擊案 警通緝嫌犯

羊頭灣U大道華商聚集區發生槍擊案，警方通緝嫌犯。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林 )羊頭灣(Sheepheads Bay)U大道華商聚集區1日下午發生一起槍擊 案，一名19歲的男性受害者遭槍擊，引起了街區的混亂。警方於2日下午公布了嫌犯的照片，希望知情者及時與警方聯繫，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警61分局的轄區內。1日(周一)下午2時30分左右，在門牌號為 U大道1213號的一家運動鞋店前，一名身份不明的男子接近一名19歲男性受害者並發生口角。在爭吵中，該男子掏出槍枝向受害者開槍。受害者背部中彈。該男子徒步逃離現場，先沿著U大道向西逃竄，然後又沿東12街向北逃竄。急救人員趕到現場後將受害者送往瑪摩利醫院接受治療，目前受害者傷情穩定。

據當地居民介紹，這家運動鞋店內有許多限量款的運動鞋，該店主要從事運動鞋和街頭服飾的買賣和交換，這家店已開了四年，經常有一些10多歲的青少年進進出出，這起槍擊案很可能就與運動鞋店相關。

U大道事發路段是近年來出現的一個繁華的華商聚集區。運動鞋店旁就是一家華人海鮮酒家，街對面就是華人開設的藥店、家具店和洗衣店。據目擊者稱，槍擊案發生時U大道上人來人往，當地居民聽到了多聲槍響後，紛紛找地方躲避，現場一片混亂。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。