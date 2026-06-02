「我要殺你全家」布碌崙男威脅ICE執法人員 遭起訴

新澤西州警與抗議者在紐瓦克德萊尼廳拘留所外爆發衝突，雙方在路障前激烈推擠。(歐新社)

司法部 於6月1日宣布，一名布碌崙 男子因在美國移民及海關執法局(ICE )拘留設施外，威脅襲擊並謀殺一名ICE執法人員遭到起訴。若罪名成立，此項威脅罪名最高刑罰為10年有期徒刑及25萬元罰款。

根據本案文件及法庭陳述，5月27日前後，27歲的布碌崙居民謝福爾(Nicholas Matthew Scelfo)在紐瓦克一處ICE拘留設施外的示威活動中，威脅要襲擊並謀殺一名ICE執法人員。根據其發布於社群媒體的影片及執法機關取得的其他證據，謝福爾對該ICE執法人員高聲叫囂「我要殺死你的全家！你的全家都死定了！你的孩子、你的妻子，全都死！我認得你的臉，混蛋！你死定了！死定了！」等激烈言詞。5月29日前後，謝福爾於逮捕後接受執法人員訊問時，承認曾在示威現場威脅要殺害該執法人員及其家屬，並表示事後在媒體報導中看到了自己當時發言的影片。

謝福爾被捕時面臨以威脅手段影響、妨礙及報復聯邦執法人員的指控，預定3日出庭，並於紐瓦克聯邦法院接受聯邦裁判法官提審。

司法部代理部長布蘭奇(Todd Blanche)表示，「聯邦執法人員以極大的勇氣面對危險，他們應該能夠在不受威脅、不必擔憂家人安危的情況下執行職務。我們對此類威脅極為重視，將依法對威脅者提出最嚴厲的起訴。」

國土安全部(DHS)部長穆林(Markwayne Mullin)表示，「這名疑似威脅謀殺ICE執法人員及其家屬的暴力滋事者，如今正面臨法律制裁。我們的ICE人員在冒險逮捕殺人犯、強姦犯、戀童癖者、幫派成員及恐怖分子之際，所承受的死亡威脅已暴增8000%。我們的人員遭受攻擊、人肉搜索，家人亦受到威脅。針對執法人員的暴力行為必須終止。川普總統與本人始終與我們的執法人員站在一起。」

此起事件發生背景，源自近日抗議人士與ICE執法人員在新澤西州紐瓦克市德萊尼廳 (Delaney Hall)移民拘留中心外的衝突。自5月初，300名被拘留者因不滿設施條件惡劣發起絕食抗議，支持者便隨後在設施外聚集集會。然而，月底局勢卻不斷升溫，30日深夜執法人員與反對者在設施外發生激烈衝突，抗議者與警方爭奪路障，更發生投擲物品並縱火焚燒輪胎等行為，緊張局勢在5月31日國土安全部恢復家庭探訪後才趨緩。