紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停…市府上門提醒

糧食卷(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。（記者唐典偉/攝影）

紐約市近日派員到五區挨家挨戶敲門，提醒部分領取SNAP的居民：新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。

這次受影響的主要是部分18至64歲、沒有同住未成年子女、身體狀況可以工作的成年人。市府表示，這類居民若要繼續領取SNAP，通常需要每月完成至少80小時的工作、上課、職業訓練或志願服務。

不過，並不是所有領取SNAP的人都需要符合這項要求。長者、孕婦、因健康原因無法工作者、照顧家人者、家中有兒童者、正在就學者，或已經有工作的人，可能可以獲得豁免。

市府表示，新的工作要求從3月開始計算。若民眾在3月、4月、5月都沒有符合要求，也沒有申報豁免原因，6月起福利就可能受影響。市府因此派員上門，提醒可能受影響的居民盡快處理，避免月底買菜時才發現福利不見了。

若民眾平時做現金工、兼職、零工，或工作時間不固定，也應盡量保存工時紀錄，例如排班表、雇主證明、薪資單、上課或志願服務紀錄等。這些資料都可能用來證明自己符合要求。

民眾若不確定自己是否受影響，可登入ACCESS HRA帳戶查看通知，也可致電718-SNAP-NOW(718-762-7669)詢問。需要中文服務者，可在電話中要求翻譯協助。即使福利已經被暫停，民眾仍可補交資料、申報工時，或說明自己符合豁免條件，申請恢復福利。越早處理，越能減少福利中斷的時間。

市府也提醒，若有人上門自稱市府人員，民眾仍應保持警覺。真正的市府人員不會要求現場付款，也不會要求提供銀行密碼、社安號完整號碼或信用卡資料。若不確定對方身分，可自行撥打官方電話查詢，不要把個人資料交給陌生人。