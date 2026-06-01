紐約公校手機禁令執行一年 8成教師認為有效

紐約州校園手機禁令實施滿一學年，州長辦公室對教職員工的調查顯示，八成受訪者對禁令的效果持積極。(美聯社)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)1日在紐約市 公布一項針對校園手機禁令的調查報告。結果顯示，在經過了一個完整的「無手機學年」後，對手機禁令持贊成態度的教育工作者高達80%。

州長辦公室的調查針對全州所有教育機構的教職人員展開，取樣涵蓋各年級。在最終收到的585份回覆中，80%的受訪者認為校園手機禁令給學校帶來了積極效果；76%的教師發現學生在沒有手機干擾的情況下出現注意力提升、尊重同學、聽從指示燈積極的課堂行為變化；還有76%的教師認為學生的課堂參與度有所提升，具體表現包括參與討論、同學合作和對作業的專注度提升。從效果方面看，75%的教師表示教學成果有所提升，80%受訪者發現學生的社交連結有所改善、60%認為校園霸凌和網路霸凌事件有所減少。

而在去年年底進行的學年中期調查中，共350名受訪的教職人員，其中超過90%認為學生在一個學期的時間內已完成了「無手機」的適應過程，80%受訪者表示學生的參與度有所上升。

紐約州從2025學年起，通過立法手段確立執行全美最嚴格的「無干擾校園環境」(Distraction-free School Environments)政策，在全州境內的公立學校內，學生在「上課鈴到下課鈴」期間被禁止接觸智慧型手機。霍楚表示，調查結果顯示，這項政策確實起到了效果。