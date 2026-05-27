紐約經文處與台商會、大學及智庫合辦「造山者」放映會及座談

駐紐約台北經文處於5月17日與世界日報合辦「造山者」放映會，導演蕭菊貞(左六)、製片蔣顯斌(左五)、世界日報紐約總社社長張宗智(右六)於放映後與現場觀眾合影，(本報檔案照)

駐紐約台北經濟文化辦事處於5月17日至20日在紐約法拉盛、曼哈頓 、新澤西州及賓州費城 分別與世界日報 、紐約台商會、新澤西理工學院及費城外交政策研究所(Foreign Policy Research Institute)等單位合作，舉辦一系列「造山者-世紀的賭注」(A Chip Odyssey)放映會，並邀請導演蕭菊貞與製片蔣顯斌於映後與觀眾座談；經文處處長李志強及副處長張麗賢應邀到場致詞，吸引眾多外交、政、商、媒、大學、智庫及僑界人士觀影，獲得熱烈迴響。

經文處處長李志強在新澤西理工學院放映會致詞表示，台灣缺乏豐富的天然資源，最雄厚的資本是「人」，台灣人憑藉耐性和堅韌，從農業社會蛻變為如今傲視全球的半導體王國。他並強調台灣政府持續推動加強台美於半導體及人工智慧相關領域合作，例如2026年1月台美簽署「台美投資合作備忘錄」(MOU)」，經文處正與轄區內大學院校研議半導體人才培訓計畫，協助與台灣院校合作，以因應產業人才需求。

副處長張麗賢於出席費城外交政策研究所放映會致詞表示，今年美國慶祝建國250週年，正逢台灣的總統直選30周年，造山者紀錄片在美國民主發源地費城放映別具意義，希望透過影片讓更多人瞭解台灣半導體產業的發展歷程，並促進台美雙邊關係與深層次的理解及合作。

導演蕭菊貞在映後座談表示，「造山者」不只講述半導體產業鏈與科技人的故事，其核心旨在探討台灣命運如何與國際社會緊密相連。台灣今日在全球科技產業中的位置，不是「天上掉下來的幸運」，而是歷代人長期努力、冒險與堅持的結果，希望影片能讓更多人珍惜這段不應被遺忘的歷史。

製片蔣顯斌則表示，仍有許多台灣人不了解台灣半導體產業如何一步步走到今日，盼藉此影片填補這段「跨世代歷史記憶的斷裂」，不少海外出生的台灣年輕人在觀影後，對台灣產生新的連結，並對身為台灣人感到驕傲。

「造山者」導演蕭菊貞花了五年時間，深入訪談逾80位半導體產業關鍵人物及見證者，呈現台灣從資源有限的小島，蛻變為在全球科技競逐中晶片製造重鎮的艱辛過程。該片去年6月在台灣上映後，佳評如潮。紐約台商會及哥倫比亞大學去年11月分別在曼哈頓舉行放映會，觀眾口碑極佳。為讓向隅民眾有機會得窺台灣半導體產業半世紀來的發展軌跡，及台灣在AI浪潮席捲下，如何成為全球高科技業不可或缺的關鍵成員，經文處配合今年5月亞太裔傳統月的時機，再度邀請導演團隊蒞訪紐約，並在新澤西及賓州費城等地首映，現場觀眾於映後踴躍分享觀影心得，並與導演及製片互動，氣氛熱烈。

駐紐約台北經文處處長李志強於5月19日在新澤西理工學院舉辦的「造山者」放映會致詞。(駐紐約經文處提供)

駐紐約台北經文處於5月18日與紐約台商會在紐約林肯廣場AMC電影院合辦「造山者」紀錄片放映會，並於放映後與導演蕭菊貞(左二)及製片蔣顯斌(右二)座談。(駐紐約經文處提供)

駐紐約經文處於5月18日與紐約台商會在紐約林肯廣場AMC電影院合辦「造山者」紀錄片放映會，導演蕭菊貞(左四)、製片蔣顯斌(左三)及經文處副處長張麗賢(右二)於放映後與現場觀眾合影。(駐紐約經文處提供)

駐紐約台北經文處於5月17日與世界日報合辦「造山者」放映會，並於放映後與導演蕭菊貞(圖中)及製片蔣顯斌(圖左)座談，(本報檔案照)

駐紐約台北經文處於5月20日與費城智庫外交政策研究所合辦「造山者」放映會現場。(駐紐約經文處提供)

駐紐約台北經文處副處長張麗賢(圖中)於5月20日在與費城智庫外交政策研究所合辦之「造山者」放映會致詞。(駐紐約經文處提供)