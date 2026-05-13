聰明、溫和...「模範少數族裔」其實不是對亞裔的讚美？

百人會的「華裔現狀報告」系列之三，探討模範少數族裔刻板印象如何在心理健康與社會正義損害華裔社群。(記者曹馨元／攝影)

長期以來，「模範少數族裔」(Model Minority)被視為對亞裔 群體的正面稱讚；然而最新研究顯示，這種「讚美」背後隱藏著巨大的心理代價。百人會 (Committee of 100)13日發布「華裔 現狀報告」系列之三，探討模範少數族裔刻板印象如何在心理健康與社會正義損害華裔社群。

耶魯大學(Yale University)社會學副教授臧曉露(Emma Zang)介紹了與芝加哥大學社會研究機構NORC合作的調查結果。根據報告，約51%的亞裔美國人常面臨「聰明、溫和、安靜」等模範少數族裔的預期，這一比率是西語裔的兩倍，更是白人的六倍。

研究發現，經常面臨模範少數族裔預期的華裔，其心理壓力評分為5.7分，顯著高於未受歧視者的3.4分。若在面臨模範少數族裔標籤的同時還遭遇其他形式的歧視，如遭騷擾或被假設不會英語，其心理壓力評分會飆升至8.3分。

報告還揭示了一個令人警惕的現象，即對模範少數族裔的推崇會直接導致公眾忽視華裔所面臨的真實歧視。數據顯示，約42%的美國大眾認同華裔為模範少數族裔，而認同這些觀點的人中，有40%認為華裔幾乎沒有面臨歧視。臧曉露強調，這種「正面刻板印象」實際上在消解公眾對不公正現象的認知。

哥倫比亞大學心理學教授蘇德威(Derald Wing Sue, 音譯)解析了「模範少數族裔」的歷史起源。他指出，該詞於1966年民權運動期間出現，本質上是政治工具，用來分化亞裔與非洲裔，並試圖證明美國社會是完美的「優績主義社會」。

蘇德威亦分享了自身的「微歧視」(Microaggressions)經驗。他提到即使身為教授，仍常被稱讚「英語講得真好」，其背後隱含的信息是「你永遠是個外國人」。他強調，這些細微的冒犯具有累積性，會對亞裔的職業生涯造成「竹子天花板」(Bamboo Ceiling)效應，限制其進入管理層與領導層的機會。