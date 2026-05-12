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郵輪疫情照片遭誤用引發誤解 紐約男子澄清未感染漢他病毒

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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因有媒體誤用照片，一名紐約乘客通過社群媒體澄清自己並未檢測漢他病毒陽性。圖為「漢...
因有媒體誤用照片，一名紐約乘客通過社群媒體澄清自己並未檢測漢他病毒陽性。圖為「漢他病毒陽性與陰性」試管示意圖。(路透)

關於豪華郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)爆發致命漢他病毒(hantavirus)疫情的相關事件引發高度關注，紐約州府此前已確認三名紐約居民因曾乘坐該郵輪，正與其他美國乘客一同在內布拉斯加州隔離；其中一名紐約乘客近期表示，因有媒體誤用他的照片導致外界以為他感染病毒，但強調自己檢測未呈陽性，目前身體和狀態都很不錯。

來自橙郡(Orange County)的紐約乘客羅斯馬林(Jake Rosmarin)表示，自己是搭乘郵輪「宏迪亞斯號」的美國旅客之一，此前曾有媒體報導時誤用他的照片，暗指他是其中一名確診感染者；對此他在社群媒體上發布影片澄清，「我不是那個檢測呈陽性的人。我目前身體狀況良好，精神也還不錯。」

為以防萬一，羅斯馬林目前被安置在內布拉斯加州的國家隔離中心(National Quarantine Unit)，預計將隔離42天，期間他也分享了在隔離期間居住的房間環境，表示接下來幾周將在隔離狀態中生活，「感謝所有關心我的人，但我現在狀況很好，這裡的醫療與照顧非常周到，說實話這已經是我能期望的最好安排了。」

羅斯馬林強調，儘管他願意公開並分享自己的經歷，但其他多數的乘客則選擇保持低調，因此希望外界尊重他們的隱私。

目前，該郵輪疫情已造成三人死亡，另有五名已離船的乘客檢測出漢他病毒陽性，該船當時共載有140名乘客；另外，包括這幾名紐約客在內，共有18名曾接觸病毒的美國人，目前也在內布拉斯加同一個隔離中心接受隔離觀察。

據悉，安地斯病毒是目前已知唯一可在人與人之間傳播的漢他病毒，症狀包括肌肉酸痛、發燒、腸胃不適及呼吸困難；但傳染病專家指出，由於病毒傳播並不容易，大規模爆發的可能性不高。

疫情 內布拉斯加州 宏迪亞斯號

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