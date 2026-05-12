我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

風箏節、戶外電影夜 布碌崙大橋公園免費活動輪番登場

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙(布魯克林)大橋公園夏日慶祝活動今迎來16周年，將從本月起至10月帶來逾5...
布碌崙(布魯克林)大橋公園夏日慶祝活動今迎來16周年，將從本月起至10月帶來逾50項包含戶外電影、工作坊、獨木舟等豐富活動節目。(取自布碌崙大橋公園官方網站)

布碌崙(布魯克林)大橋公園夏日慶祝活動今迎來16周年，將從本月起至10月帶來逾50項包含戶外電影、工作坊、獨木舟等豐富活動節目。而除了周末可提供民眾同樂的環節外，公園也將配合世界盃舉辦賽事直播與球迷互動，讓夏季充滿更多歡快能量。

風箏節、書展與秋季慶典

活動季將於16日(周六)啟幕，並以第5號碼頭舉辦年度風箏節展開序幕，現場不僅將設有音樂演出、手工藝活動，從上午11時至下午3時更將把天空妝點得繽紛奪目。風箏節是全年唯一允許在公園內放風箏的一天，多年來已成布碌崙家庭的年度傳統。同一周末，第15屆的「攝影村」(Photoville)也將回歸，以貨櫃和濱水戶外空間展出多組攝影作品。

靜態活動也不缺席

今年公園方亦新增閱讀派對活動，每逢特定周日，民眾可攜書前往第6號碼頭，在草坪上與同好共度閱讀下午。活動季則於10月17日以豐收節(Harvest Festival)落幕，屆時設有南瓜、草坪遊戲、臉部彩繪及現場音樂等節目。此外，第26屆「電影之夜」(Movies With A View)將於7月2日回歸，每逢周四晚於第1號碼頭Harbor View Lawn放映，9月18日另設家庭電影之夜。預計在6月公布片單。

舞蹈、獨木舟、觀星、健身 戶外運動不可少

音樂舞蹈節目方面，「Papi Juice」將主辦夏日舞蹈派對，另有現場音樂伴奏的莎莎舞課程、美式鄉村日落音樂會，以及DJ 主持的「Freedom Party Outside」。紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)亦將於6月17日在第1號碼頭舉辦免費演唱會。

除了全夏設有瑜伽、普拉提、尊巴舞、體能訓練及嬰兒車友善步行等健身課程外，布碌崙橋公園船屋(Brooklyn Bridge Park Boathouse)將於5月底起提供免費公眾獨木舟服務，適合初學者，裝備全由公園提供。家庭可以同樂的親子活動則包括業餘天文學家協會(Amateur Astronomers Association)帶領的觀星活動、東河放釣魚及海洋生物工作坊、青少年籃球訓練及兒童與成人足球聯賽。

而為配合今夏2026年國際足聯世界盃(FIFA World Cup)賽事，公園將在Emily Warren Roebling廣場舉辦賽事直播及球迷活動。

布碌崙 世界盃

上一則

布碌崙掃蕩幫派起訴15人 涉16起槍案釀1死6傷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

哥譚公園街頭派對 音樂、滑板…匯聚

哥譚公園街頭派對 音樂、滑板…匯聚
周末好去處／哈德遜廣場看電影、五區腳踏車比賽

周末好去處／哈德遜廣場看電影、五區腳踏車比賽
國殤日長周末去哪裡？ 可到聖拉蒙看風箏展演…

國殤日長周末去哪裡？ 可到聖拉蒙看風箏展演…
「愛心布碌崙」 花藝、舞蹈齊慶母親節

「愛心布碌崙」 花藝、舞蹈齊慶母親節

熱門新聞

翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

2026-05-09 07:08
房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

2026-05-07 15:33
由於拍攝內容涉及軍事題材，因而大量軍用裝備和軍裝人士出現在華埠的拍攝現場。(伍鋭賢提供)

母親節曼哈頓華埠驚現「軍車」、大封街？商民怒轟欠妥

2026-05-11 13:38
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
陳作舟為媽媽何坤權夾菜、並備好餐點。(許振輝╱攝影)

百歲華母何坤權 跨三洲撐起一個家

2026-05-10 06:20

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途

華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出