布碌崙掃蕩幫派起訴15人 涉16起槍案釀1死6傷

今年5月30日，4個被告衝至卡納西一名對手住宅外朝屋內連開至少18槍。事後其中一名在案發現場附近落網，警方並起獲一把9毫米手槍。(布碌崙檢察官辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林 )地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)與紐約市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)11日宣布對15名涉嫌幫派成員提起訴訟，罪名包括共謀殺人、共謀持有武器、謀殺、企圖謀殺及相關罪名。這批人為「59 Brim Bloods」旗下兩個分支「霧派」(FOG，全名Fly Ooter Gang)與「柯尼幫」(Koney Sides)成員，長期盤踞布碌崙康尼島，涉嫌在布碌崙全區製造至少16起槍擊 事件，造成7人中彈，其中1人不治身亡。

此項代號「旋風行動」(Operation Cyclone)的掃蕩行動自2024年1月啟動，歷時13個月。調查顯示，兩個幫派據康尼島西15街至西37街、衝浪大道(Surf Ave)至海王星大道(Neptune Ave)一帶，對立幫派遍及布朗士維爾、東弗拉特布許、皇冠高地等多處地區。被起訴的15名被告涉及的槍擊案更橫跨康尼島至布碌崙下城9個警察轄區。

被起訴的15個嫌犯最年幼者僅16歲，最長則為27歲，其中有11名嫌犯為20歲以下的青少年，所有人在起訴書中共累計113項罪名，其中多起重大事件被列為共謀犯罪。

被逮捕的幫派成員犯行足跡遍布布碌崙多區，其中最嚴重的一起發生於今年4月29日凌晨，被告霍姆斯(Tyquan Holmes)與17歲的卡莫納(Tamari Carmona)等人闖入對立幫派地盤的住宅區尋釁開槍，卻誤擊同夥卡莫納頭部，致其當場身亡。霍姆斯事後在傳給母親的簡訊中亦坦承犯行。

今年2月20日深夜，三名被告在東弗拉特布許的對手地盤連開30槍，導致一名16歲無辜少年腹部中彈送醫。今年5月30日，4個被告衝至卡納西一名對手住宅外朝屋內連開至少18槍。事後其中一名在案發現場附近落網，警方並起獲一把9毫米手槍。

今年3月2日，其一嫌犯依緩釋條件前往布碌崙下城的司法創新中心晤見輔導員後，據指在大廳遇三名對手幫派成員，隨即持槍追出大門近距離朝其中一人開槍，所幸未擊中。去年11月30日，另一名16歲少年在橄欖球賽後步行前往J大道與東16街的星巴克途中，遭流彈擊中下背部，脊椎碎裂，頸部以下全身癱瘓。

蔣沙樂表示，幫派成員四處流竄製造暴力，將布碌崙街頭變成戰區，而調查顯示，大多數衝突的導火線皆源於雙方在社群媒體與音樂影片中相互挑釁羞辱。市警局總探長長肯尼(Joseph Kenny)直言，如此荒唐的暴力動機「令人難以置信」。

15名被告已於布碌崙最高法院過堂，其中13人已知曾在案發事件中開槍。

今年3月2日，其一嫌犯依緩釋條件前往布碌崙下城的司法創新中心晤見輔導員後，據指在大廳遇三名對手幫派成員，隨即持槍追出大門近距離朝其中一人開槍。(布碌崙檢察官辦公室提供)