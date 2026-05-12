霍楚、曼達尼聯合宣布40億減赤方案 退休金重組占逾半

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與州長霍楚(Kathy Hochul)12日聯合宣布一套總額40億元的紓困措施，涵蓋現金注入與節流方案，逾半資金來自退休金結構重組。圖為曼達尼與霍楚今年1月在紐約市警總局。(取自州長辦公室)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與州長霍楚 (Kathy Hochul)12日聯合宣布一套總額40億元的紓困措施，涵蓋現金注入與節流方案，逾半資金來自退休金 結構重組，此舉配合曼達尼當日稍後公布的行政預算案，標誌著州市府在財政問題上攜手合作的最新進展。此次宣布距離預算案原訂截止期限已逾期十天。

據公告，這套方案包括州府批准的多項節流安排，其中退休金重組達22億元，是規模最大的單項措施；另有逾5億元的班級人數限制鬆綁補償(class size relief)，以及此前已宣布的「度假公寓稅」(pied-à-terre tax)預期收入，並追加1億5000萬元的學校補助。退休金重組計畫的具體細節未立即公布，曼達尼此前曾提出遞延市府員工退休基金供款的構想。

至於曼達尼早期預算方案中的房產稅加稅，因政治阻力過大，預計不會納入最終方案。他對富裕居民及大企業加稅的主張，同樣遭霍楚明確反對，目前已無推進空間。

曼達尼表示，州市府過去多年的關係充斥著矛盾與內耗，但他與霍楚共同相信，政府與民同心、攜手合作才能發揮最大效用。「我們雙方在整個過程中緊密配合，共同守護城市財政健康。」霍楚則表示，這套兩個財政年度合計逾80億元的州府援助，覆蓋托兒服務、教育、公共安全及基礎設施，是負責任的夥伴關係應有的成果。

預算案原訂期限為本月1日，但由於州府預算程序滯後，行政預算案的發布亦因此延後。7日，霍楚宣布已與州議會領袖達成逾2680億元的財年預算協議。然而，州眾議院議長希士提(Carl Heastie)隨即公開反駁，直指霍楚操之過急，強調「根本沒有預算協議」。霍楚後續將原先的說法改稱為「概念性協議」(conceptual agreement)，強調只是就大方向達成共識，仍需處理法案文字與財政細節。

曼達尼上任後多次向州府尋求更多援助，其間一度宣告城市陷入財政危機，並稱預算缺口高達120億元。然而這一數字其後迅速收窄，先降至70億元，再修正至54億元，令外界對其財政預警的可信度產生疑問。隨著州市府雙方此次達成協議，各項財源相繼到位，市府能否在不大幅削減服務的前提下穩住財政，仍是目前關注焦點。