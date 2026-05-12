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曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

記者許君達╱紐約即時報導
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房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從...
房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

交易紀錄顯示，被判犯有詐騙、洗錢等九項罪名成立的前中國流亡富商郭文貴入獄前擁有的一處曼哈頓豪宅已進入交易程序。郭文貴在被捕前，曾在這處能俯瞰中央公園的奢華高層公寓內拍攝過大量直播影片，以向追隨者炫耀他的財富、並引誘他們投資到精心設置的騙局中。

根據新聞報導和法庭文件，該處豪宅位於第五大道781號的雪莉荷蘭酒店(The Sherry-Netherland Hotel)內，郭文貴2015年以公司名義斥資6750萬元購入該物業的整個18層、附帶7層和22層部分設施的空間，共7000平方呎。

紀錄顯示，郭文貴曾在2016年以8600萬元的價格將該處擁有六間臥室的公寓掛牌，但未能找到買家。此後，該房產曾多次出現在市場中，2022年2月15日，郭文貴在申請破產保護的同時，再將這間公寓以4500萬元的價格掛牌上市；六個月後，降價至3850萬元，但依舊未能售出。2024年9月，該公寓以2400萬元的報價再次掛牌，但依舊未能成交。其最後一次出現在市場是在2025年4月，報價已降至1200萬元。

根據雅虎新聞引用地產業者realtor數據的最新獨家報導，郭文貴的這處豪宅現已轉入「處理中」(pending)狀態，意味著其終於找到了買家。公開資料沒有顯示最終的成交價，但合理推測應不會高於此前的1200萬元報價。根據報導，在郭文貴2023年被捕後，位於雪莉荷蘭酒店的這處房產在執法人員尚在場調查時發生火災。官方資訊沒有證實這起火災是否與陰謀有關，但其確實造成了房屋的部分空間受損，或對此後的報價產生了較大影響。

根據司法紀錄，郭文貴在申請破產時，申報的名下財產僅3850元，但包括這處曼哈頓公寓在內的多處地產、私人飛機、豪車和遊艇等高價資產均屬於由他實際掌控的公司(LLC)名下，經過複雜的司法判決，破產受託人狄斯平斯(Luc Despins)獲得處置這些資產的授權。紀錄顯示，郭文貴此前擁有的兩架私人飛機和一處位於康州的豪宅已出清，在曼哈頓房產售出後，郭氏財富帝國僅剩一座位於新澤西的豪華莊園。該莊園以2600萬元購入，但如今的市場報價也已跌至1900萬元。

郭文貴被控以反共的名義，從追隨者手中斂財超過10億元，2024年在紐約南區聯邦法院被陪審團裁決九項罪名成立，此後一直被關押在布碌崙(布魯克林)的大都會拘留中心至今。他的量刑開庭時間迄今已推遲近兩年，最新的安排是今年6月29日。

中央公園 郭文貴 曼哈頓

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