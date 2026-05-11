研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

一項最新研究顯示，若想在紐約市 達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出，一個家庭則為近34萬元。然而，紐約市家庭收入中位數僅為8萬元，遠低於研究報告所指薪資的一半。

研究機構「SmartAsset」指出，紐約市是全美個人要達到舒適生活所需薪資最高的城市。研究指出，一名單身成年人每年需收入15萬8954元，才能負擔包括住房、食品、公共事業費用與交通等生活開支，並保有涵蓋興趣與娛樂活動等等自由支配支出。而若是一個四口之家，所需的年收入更高達33萬7875元。

SmartAsset表示，其透過「生活薪資計算器」估算無子女個人，以及兩名工作成人與兩名子女家庭的基本生活成本，並套用「50/30/20預算原則」，即稅後收入的50%用於必需支出、30%用於個人享受、20%用於儲蓄或未來規畫才推算出這個金額。

根據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據，2025年全職工作者每周收入中位數為1204元，折合年收入約6萬2608元。另一項2026年2月的估計則顯示，全美家庭收入中位數為8萬7640美元，仍遠低於在紐約舒適生活所需的逾15萬元水準。

研究機構「IBISWorld」指出，2025年全美約有41.9%的家庭年收入超過10萬元；然而，數據分析公司「YouGov」的資料顯示，僅約18%的個人年收入達到六位數。

此外，SmartAsset同時公布全美20個舒適生活所需薪資最高城市名單，其中聖荷西(San Jose)排名僅次於紐約市，單身人士需年薪15萬808元。不過，當地家庭收入中位數達14萬8226元，明顯高於紐約。

整體而言，加州城市在榜單中占據14席，其中8個進入前10名。此外，新澤西的澤西市(Jersey City)亦名列第14位，單身人士需年收入12萬7005元才能維持舒適生活。