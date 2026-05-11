我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機票價格狂漲 計畫出遊者該儘早購買或再觀望？

漢他郵輪3紐約乘客返美隔離 霍楚：為最壞情況作好準備

漢他郵輪3紐約乘客返美隔離 霍楚：為最壞情況作好準備

記者曹馨元╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州政府11日確認，有三名紐約居民曾乘坐爆發致命漢他病毒(hantavirus...
紐約州政府11日確認，有三名紐約居民曾乘坐爆發致命漢他病毒(hantavirus)疫情的豪華郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)。(圖片來自美聯社)

紐約州政府11日確認，有三名紐約居民曾乘坐爆發致命漢他病毒(hantavirus)疫情的豪華郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)。該三位乘客目前正與其他美國乘客一同被隔離於內布拉斯加州；官員強調，公眾面臨的直接風險並不高。

紐約州衛生局長麥克唐納(James McDonald)表示，三名曾身處郵輪的紐約州居民中，一名為紐約市居民，另外兩名分別來自橙郡(Orange County)及威徹斯特郡(Westchester County)。他強調，「目前公眾面臨的直接風險不高」，當局將持續監察情況並適時更新消息。

有關居民預計須接受42天的健康監察。麥克唐納表示，當局仍在收集資料，暫未確定他們將在內布拉斯加州逗留多久。

此次疫情涉及的病毒為「安地斯病毒」(Andes virus)，是漢他病毒的一種，可引致嚴重肺部疾病。世界衛生組織(WHO)表示，疫情至今已造成3人死亡；路透社報道，郵輪上最後一批乘客已於周一完成撤離。

宏迪亞斯號上共載有18名美國乘客。美國衛生及公共服務部(HHS)10日(周日)在社交媒體X上表示，其中一名美國乘客出現輕微症狀，另一名乘客的PCR檢測結果呈「輕微」陽性。

多數美國乘客已被空運至內州大學醫學中心(University of Nebraska Medical Center)的區域性特殊病原體治療中心；另有兩名乘客，包括出現輕微症狀的一名，被送往亞特蘭大的同類型治療中心。

新州衛生局則於8日(周五)表示，有兩名州居民曾與郵輪乘客接觸，但本身並非乘客。

安地斯病毒是目前已知唯一可在人與人之間傳播的漢他病毒，症狀包括肌肉酸痛、發燒、腸胃不適及呼吸困難；但傳染病專家指出，由於病毒傳播並不容易，大規模爆發的可能性不高。

面對公眾擔憂，州長霍楚(Kathy Hochul)強調這不會演變成像新冠病毒那樣的大流行。不過，她已「啟動」州內公共衛生專家，為「最壞情況作好準備」。

內布拉斯加州 紐約市 疫情

上一則

曼哈頓華女先搭訕調情後敲詐天價賠償金 億萬富翁提告
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

搭漢他病毒郵輪 加州乘客返家隔離

搭漢他病毒郵輪 加州乘客返家隔離
搭乘漢他疫情郵輪 舊金山灣區居民已返家 正接受監測

搭乘漢他疫情郵輪 舊金山灣區居民已返家 正接受監測
CDC至加納利群島 接漢他郵輪17美國乘客

CDC至加納利群島 接漢他郵輪17美國乘客
新州2居民 接受漢他病毒監測疑接觸染疫郵輪旅客 CDC列三級緊急事件 多國追蹤相關案例

新州2居民 接受漢他病毒監測疑接觸染疫郵輪旅客 CDC列三級緊急事件 多國追蹤相關案例

熱門新聞

翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

2026-05-09 07:08
聯合航空。（路透）

飛來橫禍？新澤西公路驚見聯航客機撞卡車 驚悚畫面曝光

2026-05-04 16:10
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

2026-05-07 15:33
陳作舟為媽媽何坤權夾菜、並備好餐點。(許振輝╱攝影)

百歲華母何坤權 跨三洲撐起一個家

2026-05-10 06:20
紐約市成立首個街頭攤販服務辦公室，協助持牌及無牌經營小販面對的執法標準不一、法規繁雜及牌照制度過時等問題。圖為皇后區法拉盛緬街街頭攤販。(記者唐典偉／攝影)

紐約市設街頭攤販服務處 將協助2.3萬名街頭小販

2026-05-05 07:21
由於拍攝內容涉及軍事題材，因而大量軍用裝備和軍裝人士出現在華埠的拍攝現場。(伍鋭賢提供)

母親節曼哈頓華埠驚現「軍車」、大封街？商民怒轟欠妥

2026-05-11 13:38

超人氣

更多 >
藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？
瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路