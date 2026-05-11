高德曼尋求連任國會眾議員 獲多家工會支持…霍楚也背書

據介紹，工會成員的投票參與率比其他群體高出一成以上，是選舉的重要決定性力量。百餘名來自各工會的成員當日聚集在曼哈頓為高德曼造勢。(記者許君達╱攝影)

正在尋求連任的紐約州 國會眾議員高德曼(Dan Goldman)11日在曼哈頓 的DC37工會總部舉辦造勢活動，多家紐約大型工會組織會員參加造勢並宣布支持高德曼，州長霍楚 (Kathy Hochul)亦到場表達支持。

參加集會的工會除DC37外，還包括包括紐約市木匠協會(New York City District Council of Carpenters)、國際電工兄弟會(IBEW)、車隊工會(Teamsters Local 237)以及其他十餘家各行業工會。DC37工會執行主任加利多(Henry Garrido)表示，工會成員的投票率高於其他人群超過十個百分點，是足以左右選情的重要力量，因此工會在選擇背書對象時會非常謹慎。加利多說，如今的白宮當局正在拆解民主制度、破壞旨在確保工人福利的保護政策並侵蝕人們對政府的信任，而高德曼身為法律人，是一名既能戰、又能贏的人選，因此決定鼓勵會員支持他。

霍楚亦表示，高德曼的檢察官履歷和他主持首次針對川普的彈劾案，都證明了他是一名能保護這個國家的可靠人選。此外，同樣正在尋求連任的霍楚也還回憶了她的祖父母從新移民到工會工人、再晉升為中產的家族史，試圖從情感上拉近與工會的關係。

高德曼表示，如果民主黨能重新奪回國會多數，他下一任期的優先事項除了保護移民、追究川普政府濫用權力的責任外，還包括推動向寡頭巨富階層加稅、以及提升聯邦最低工資標準等。

高德曼介紹，他在當前的任期內，曾推動旨在禁止ICE蒙面執法、禁止在移民法庭外逮捕的移民保護提案，還在國會質詢時成功迫使前任國土安全部長諾姆承認其手下逮捕正依法處在庇護申請程序中的移民是行政違法行為。他還曾20餘次前往曼哈頓的移民拘留設施行使國會監督權，成功迫使對方降低了關押密度、提升了拘留所內的人道條件，並幫助其他被捕者尋求法律援助，成功幫助數十名移民獲得了法庭保護令。

在勞工權益保護和經濟公平方面，高德曼說他參與聯署了旨在將聯邦最低時薪標準提高至25元、而非原定的17元的提案，還提出了「羅賓漢提案」(Robin Hood Act)，旨在修補億萬富豪通過大量貸款以避稅的法律漏洞。

高德曼的選區包括曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)西北部，區內民主黨獨大，因此高德曼的主要選戰是發生在6月的黨內初選，他將面對前任市主計長和市長參選人蘭德(Brad Lander)的挑戰。目前，高德曼已獲得霍楚、國會眾院少數黨領袖傑弗瑞斯，以及來自曼哈頓華埠、下東城、布碌崙日落公園等民主黨社區領袖的背書。

州長霍楚加入背書行列。(記者許君達╱攝影)